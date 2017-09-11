Звезда сериала «Сладкая жизнь» снова будоражит сердца поклонников.

Мария Шумакова гордится своими пышными формами и не стесняется демонстрировать их во всей красе. Так, сегодня актриса опубликовала пикантное видео, в котором похвасталась внушительным бюстом в бикини, а заодно послала фанатам воздушный поцелуй.

В комментарии к ролику Шумакова прокомментировала высказывания некоторых подписчиков по поводу ее вчерашнего откровенного снимка топлес: «Продолжаю слать приветы из лета! Не переживайте, завтра я вернусь в Москву и снова оденусь! Судя, конечно, по некоторым вчерашним комментариям загорать в бикини -неприлично! И ещё я между прочим, здесь не только на солнышке нежусь, по ночам снимаем серьёзное кино, но я как артист ответственный, оставляю телефон далеко в актёрском вагончике».