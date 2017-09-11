Мария Шумакова дразнит поклонников аппетитной грудью в соблазнительном бикини
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Звезда сериала «Сладкая жизнь» снова будоражит сердца поклонников.
Мария Шумакова гордится своими пышными формами и не стесняется демонстрировать их во всей красе. Так, сегодня актриса опубликовала пикантное видео, в котором похвасталась внушительным бюстом в бикини, а заодно послала фанатам воздушный поцелуй.
В комментарии к ролику Шумакова прокомментировала высказывания некоторых подписчиков по поводу ее вчерашнего откровенного снимка топлес: «Продолжаю слать приветы из лета! Не переживайте, завтра я вернусь в Москву и снова оденусь! Судя, конечно, по некоторым вчерашним комментариям загорать в бикини -неприлично! И ещё я между прочим, здесь не только на солнышке нежусь, по ночам снимаем серьёзное кино, но я как артист ответственный, оставляю телефон далеко в актёрском вагончике».
«Какая красотка», «Я думаю, после таких фото много семей уже приказало долго жить», «Секси», «Мария, вы очень красивая!», «Само совершенство», «Конфетка», — поддержали ее преданные фанаты.
Фото: instagram