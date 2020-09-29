Мария Шукшина пожаловалась Путину на Малахова и российские ток-шоу
Фото: www.instagram.com/shukshina_maria/
Актриса Мария Шукшина считает, что причина развращения российского народа – в скандальном контенте, который транслируется на российских экранах. Бороться с проблемой она решила радикально, и свое письмо направила президенту России Владимиру Путину. Кроме того, она также обратилась к главе РПЦ Патриарху Кириллу.
Шукшина требует закрыть многочисленные ток-шоу, которые развращают умы граждан. Особое неудовольствие у нее вызывают такие телепрограммы, как «Пусть говорят», «Прямой эфир», «Звезды сошлись».
Ранее Шукшина пыталась продвинуть петицию с требованием закрыть эти программы, однако продвинулась недалеко.
В своем Instagram Мария пишет, что сегодня, во время борьбы с коронавирусом, общество заражается «вирусом бескультурья», и он намного опаснее.
Она призывает защитить детей и прививать им вкус с самого детства, предлагая только качественный контент.
Ранее мы писали о том, что Шукшина забрала внука у Фрейи Зильбер, а также рассказала о скандале с ней.
Фото и видео: Instagram Марии Шукшиной
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