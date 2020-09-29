Мария Шукшина пожаловалась Путину на Малахова и российские ток-шоу

Актриса Мария Шукшина считает, что причина развращения российского народа – в скандальном контенте, который транслируется на российских экранах. Бороться с проблемой она решила радикально, и свое письмо направила президенту России Владимиру Путину. Кроме того, она также обратилась к главе РПЦ Патриарху Кириллу.

Шукшина требует закрыть многочисленные ток-шоу, которые развращают умы граждан. Особое неудовольствие у нее вызывают такие телепрограммы, как «Пусть говорят», «Прямой эфир», «Звезды сошлись».