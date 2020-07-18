Мария Порошина впервые показала возлюбленного, которого скрывала от публики

На новом видео в Инстаграм Порошина ныряет в море с плеч неизвестного мужчины. Это явно не бывший муж Марии. Сама актриса в описании к видео отметила, что кадры являются «Воспоминанием». Из этого поклонники сделали вывод, что видео снято в прошлом году. Как раз в это время Порошина отдыхала на море с младшим сыном и другими детьми, поэтому присутствия нынешнего избранника актрисы рядом с ней исключать нельзя.

Мария Порошина - актриса театра и кино, а также мама пятерых детей. Первая дочь Полина появилась у нее в незарегистрированном союзе с актером Гошей Куценко. Пара прожила вместе 5 лет, но в итоге рассталась. Вторым избранником актрисы стал коллега по цеху Илья Древнов, с которым Мария зарегистрировала отношения. В браке родились трое дочерей: Серафима, Аграфена и Глафира. В 2018-ом супруги развелись, а через несколько месяцев после этого события у Марии родился первый сын - Андрей. Изначально отцом ребенка в свидетельстве был записан бывший муж, но он через суд доказал, что ребенок не от него.