Мария Погребняк призналась, что пересадила брови и рассказала, как лишилась собственных

«Я дитя 90х, а тогда было модно выщипывать брови в ниточку. И я очень старалась, моя НИТОЧКА была самой тоненькой)) Потом, когда брови в ниточку стало уже не совсем адекватно, я, как и многие, пошла и сделала перманент начала 2000х, такой синий, классный) Потом я его выводила лазером. Вывести перманент тогда можно было ужасным лазером, не как сейчас, тогда лазер выжигал все, кожу, волосы! По итогу у половины женщин нашей страны брови стали почти не заметными, а индустрия перманентного макияжа естественным образом развивалась, потому что всем нужны были брови.

Полтора года назад я пересадила брови (луковицы взяли с затылочной части головы). Я ничего не рассказывала, пока лично не убедилась, что это нормальная тема.

А что же с перманентом? Я его делаю, и буду делать дальше, в теневой технике для цвета. Теперь это смотрится так, как я и хотела.», – пишет Мария.

Подписчики отметили, что брови выглядят отлично, и очень натурально, и что Марии идет все, что бы она с собой ни сделала, и такой вариант лучше и естественнее, чем перманент или нарисованные брови.

Ранее Мария показала шикарный образ в элегантном платье-бюстье.