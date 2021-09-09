Мария Погребняк раскрыла секрет идеальных отношений с мужем

Мария Погребняк не устраивает скандалов с алиментами и не судится с бывшим мужем – их отношения с футболистом заслуживают уважения. Кроме того, Мария успешна не только благодаря браку, но и из-за личных достижений – она активно работает, занимается бизнесом и воспитывает детей. В эксклюзивном интервью Passion.ru она рассказала, как ей удается совмещать эти амплуа.

Она отмечает, что в каждый период ее жизни она придерживается определенной роли.

«Когда я вышла замуж, лидировала роль жены. После рождения детей, когда им требовалось постоянное внимание и уход, на первый план вышел образ матери. Спустя годы, когда появилась возможность и я активно ушла в работу, основной стала роль бизнесвумен», – рассказала она.

Несмотря на это, она успевает все – воспитывать сыновей и быть прекрасной женой. Мария отмечает, что не последнюю роль в воспитании играет и Павел, который стал настоящим примером для своих сыновей.

«Павел потрясающий и просто образцовый отец. Проводит с детьми время, забирает из школы, занимается с ними всякими активностями! Он стал для них настоящим героем, примером для подражания», – рассказывает она.