Мария Погребняк раскрыла секрет идеальных отношений с мужем
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Фото: @official_mariapoga
Мария Погребняк не устраивает скандалов с алиментами и не судится с бывшим мужем – их отношения с футболистом заслуживают уважения. Кроме того, Мария успешна не только благодаря браку, но и из-за личных достижений – она активно работает, занимается бизнесом и воспитывает детей. В эксклюзивном интервью Passion.ru она рассказала, как ей удается совмещать эти амплуа.
Она отмечает, что в каждый период ее жизни она придерживается определенной роли.
«Когда я вышла замуж, лидировала роль жены. После рождения детей, когда им требовалось постоянное внимание и уход, на первый план вышел образ матери. Спустя годы, когда появилась возможность и я активно ушла в работу, основной стала роль бизнесвумен», – рассказала она.
Несмотря на это, она успевает все – воспитывать сыновей и быть прекрасной женой. Мария отмечает, что не последнюю роль в воспитании играет и Павел, который стал настоящим примером для своих сыновей.
«Павел потрясающий и просто образцовый отец. Проводит с детьми время, забирает из школы, занимается с ними всякими активностями! Он стал для них настоящим героем, примером для подражания», – рассказывает она.
Ее отношения с Павлом тоже вызывают уважение – они вместе уже много лет.
«Мы с Павлом еще в школе одной учились, уже 17 лет вместе, из которых 15 в венчанном браке. И да, мы через многое прошли, но ни о чем не жалеем, ведь мы стали теми, кто мы есть», – делится Мария.
В их отношениях тоже есть свои секреты – Погребняк очень советует слушать друг друга.
«В семье должно быть взаимопонимание и взаимоуважение. В отношениях вообще все должно быть взаимно. Вы должны смотреть в одном направлении, схоже воспринимать мир, дополнять и поддерживать друг друга. В общем, быть одной командой!
И, конечно, у каждого должна быть возможность развития. Я не представляю себя в качестве домохозяйки, сидящей 15 лет дома, которая только и делает, что готовит, убирает и воспитывает детей! О чем со мной можно было бы говорить?»
Также дело обстоит и с конфликтами – можно решить любую проблему, если просто выслушать друг друга и спокойно обсудить ситуацию.
«Зачастую все скандалы и ссоры происходят от банального недопонимания. Вы можете говорить об одном о том же, но разными словами и не понимать друг друга. А когда все прояснится, то окажется, что проблема и выеденного яйца не стоит».
Фото: Instagram Марии Погребняк