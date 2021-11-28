Мария Миронова показала восхищенную реакцию 2-летнего сына на новогоднюю елку: видео

Напомним, второго сына актриса родила, когда ей было 46 лет. Отцом ребенка является нынешний гражданский супруг Марии Мироновой. Также у нее есть взрослый сын Андрей, родившийся в ее первом браке с Игорем Удаловым. Старшему наследнику звезды в этом году исполнилось 29 лет.

Недавно Мария Миронова призналась, что первое и второе материнство оказались для нее совершенно отличным друг от друга опытом.