Мария Миронова показала восхищенную реакцию 2-летнего сына на новогоднюю елку: видео
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Фото: East News Russia
Младший из двух сыновей актрисы Марии Мироновой Федор в этом декабре будет встречать Новый год всего в третий раз в своей жизни. И, кажется, впервые сможет взглянуть на праздник осмысленно — в сентябре мальчику исполнилось два года. И на установленную в доме праздничную елку он отреагировал с восхищением и удивлением. Эмоции сына звезда сериала «Садовое кольцо» записала на видео.
Напомним, второго сына актриса родила, когда ей было 46 лет. Отцом ребенка является нынешний гражданский супруг Марии Мироновой. Также у нее есть взрослый сын Андрей, родившийся в ее первом браке с Игорем Удаловым. Старшему наследнику звезды в этом году исполнилось 29 лет.
Недавно Мария Миронова призналась, что первое и второе материнство оказались для нее совершенно отличным друг от друга опытом.
Фото и видео: @mariya_mironova_actress/Instagram; East News