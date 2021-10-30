Миронова рассказала о разнице между первым и вторым материнством: «Сейчас совсем мягкая»

«С первым сыном я была строгая. Но в то же время дружественная к нему. Уже когда он только родился, я все думала, ну, когда же он подрастет, чтобы с ним можно было на машине гонять, дружить... Чтобы он мой дружбан был. Сейчас я, конечно, так не думаю. Смотрю на Федора и думаю, какое же счастье, когда они маленькие», — призналась Мария Миронова в интервью для YouTube-шоу на канале KENG TV.

Иначе актриса думает и о безопасности младшего сына. Мария вспомнила, что после рождения первого ребенка легко относилась к этому вопросу. И привела в пример историю, когда на уроках плавания 4-летнего сына просила тренера кинуть его к ней в воду. К младшему же наследнику артистка относится иначе.