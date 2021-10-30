Миронова рассказала о разнице между первым и вторым материнством: «Сейчас совсем мягкая»
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Фото: East News Russia
Актриса Мария Миронова уже два года наслаждается вторым в своей жизни опытом материнства. В 46 лет звезда сериала «Садовое кольцо» родила сына Федора своему четвертому супругу. При этом первенец артистки Андрей Удалов старше младшего брата на 27 лет. Какой матерью она была для своего первого наследника и как изменилась с рождением второго ребенка, Мария рассказала в свежем интервью.
«С первым сыном я была строгая. Но в то же время дружественная к нему. Уже когда он только родился, я все думала, ну, когда же он подрастет, чтобы с ним можно было на машине гонять, дружить... Чтобы он мой дружбан был. Сейчас я, конечно, так не думаю. Смотрю на Федора и думаю, какое же счастье, когда они маленькие», — призналась Мария Миронова в интервью для YouTube-шоу на канале KENG TV.
Иначе актриса думает и о безопасности младшего сына. Мария вспомнила, что после рождения первого ребенка легко относилась к этому вопросу. И привела в пример историю, когда на уроках плавания 4-летнего сына просила тренера кинуть его к ней в воду. К младшему же наследнику артистка относится иначе.
Фото: East News Russia
«Диаметральная противоположность. Стараюсь не рисковать его здоровьем лишний раз. Постоянно: «А носочки ему одели? Не надо по камням ходить! Вода холодная, не надо!» — привела Миронова пример своих переживаний. Мария добавила, что к Андрею относилась строже, а с Федором чаще идет на компромисс. «Совсем мягкая сейчас», — заключила Мария Миронова.
Фото и видео: @mariya_mironova_actress/Instagram; East News