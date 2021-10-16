Мария Миногарова завела новый роман после болезненного расставания

Модель Мария Миногарова рассказала о новых отношениях. Ранее инфлюэнсер встречалась с бизнесменом Павлом Алексеевым, но в дальнейшем рассталась. Этот период совпал с длительным депрессивным состоянием девушки, из которого она, по ее словам, сейчас выбралась.

В интервью Светлане Бондарчук для YouTube-шоу «Света вокруг света» Миногарова заявила, что не хочет пока заводить ни детей, ни полноценные отношения. Тем не менее на вопрос ведущей о том, встречается ли она с кем-то, Мария ответила утвердительно.