Мария Миногарова завела новый роман после болезненного расставания
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Фото: Instagram
Модель Мария Миногарова рассказала о новых отношениях. Ранее инфлюэнсер встречалась с бизнесменом Павлом Алексеевым, но в дальнейшем рассталась. Этот период совпал с длительным депрессивным состоянием девушки, из которого она, по ее словам, сейчас выбралась.
В интервью Светлане Бондарчук для YouTube-шоу «Света вокруг света» Миногарова заявила, что не хочет пока заводить ни детей, ни полноценные отношения. Тем не менее на вопрос ведущей о том, встречается ли она с кем-то, Мария ответила утвердительно.
«Отношения есть, но это не отношения вообще ни капли. Мы не пара, это форма взаимодействия, как-то так территориально это происходит», — заинтриговала Миногарова, не раскрыв имени бойфренда. Она отметила, что роман похож на гостевой брак. И добавила, что недавно купленная ей квартира, где она, наконец-то, поселилась одна, способствовала их появлению.
Ранее Мария Миногарова рассказала о проведенной операции по удалению щитовидной железы. Блогер столкнулась с тяжелыми последствиями этого шага.
Фото и видео: @minogarova/Instagram