Мария Миногарова рассказала о последствиях удаления щитовидной железы: «Раз в день случается психоз»
Фото: @minogarova/ Instagram
В прошлом году врачи поставили Марии Миногаровой диагноз. Они сразу же сообщили девушке, что в ближайшие несколько лет она не сможет иметь детей. Это случилось из-за серьезного гормонального сбоя, впоследствие которого доктора удалили инстадиве щитовидную железу. После операции прошло уже много времени, поэтому модель была уверена, что ее мучения закончатся. Но все оказалось иначе.
«Щитовидка такой подлый орган. Она не болит, никак не мешает, но очень влияет на эмоциональное состояние. Перепады настроения, неконтролируемые приступы агрессии, странные реакции — это все у меня было с самого детства. Вот полтора года назад мне ее удалили, и я думала: „Ну все, наконец-таки, свободна!“. Но нет, ни фига. Все еще продолжается, я пью специальные таблетки каждый день, чтобы они возмещали мне гормоны. Удивительно, как работает организм. Раз в день, примерно в одно и то же время, у меня случается психоз», — рассказала знаменитость в YouTube-шоу «Модный подкаст».
Мария рассказала, что справиться с эмоциональными перепадами ей помогают не только таблетки, но и психолог. «Мне очень хочется хорошо и счастливо жить. Дарить радость себе и людям, ощущать каждый день не борьбу с недугом, а приятную жизнь», — подытожила участница проекта «Топ‑модель по‑русски».
_Фото: @minogarova/ Instagram__
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