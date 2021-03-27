Мария Миногарова рассказала о последствиях удаления щитовидной железы: «Раз в день случается психоз»

В прошлом году врачи поставили Марии Миногаровой диагноз. Они сразу же сообщили девушке, что в ближайшие несколько лет она не сможет иметь детей. Это случилось из-за серьезного гормонального сбоя, впоследствие которого доктора удалили инстадиве щитовидную железу. После операции прошло уже много времени, поэтому модель была уверена, что ее мучения закончатся. Но все оказалось иначе.

«Щитовидка такой подлый орган. Она не болит, никак не мешает, но очень влияет на эмоциональное состояние. Перепады настроения, неконтролируемые приступы агрессии, странные реакции — это все у меня было с самого детства. Вот полтора года назад мне ее удалили, и я думала: „Ну все, наконец-таки, свободна!“. Но нет, ни фига. Все еще продолжается, я пью специальные таблетки каждый день, чтобы они возмещали мне гормоны. Удивительно, как работает организм. Раз в день, примерно в одно и то же время, у меня случается психоз», — рассказала знаменитость в YouTube-шоу «Модный подкаст».