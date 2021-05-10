Мария Максакова рассказала об избиениях бывшего мужа — «Думала, что он убьет»

«Когда Тюрин понял, что я настроена решительно уйти от него, начался ад. Он запер меня в доме с детьми. Я пыталась прятаться в одной из комнат, но он вышиб дверь ногой. Он бил меня руками и ногами, куда только попадал. Тюрин раздробил мне кости на стопе и нанес черепно-мозговую травму», — вспомнила Максакова.

По ее словам, мужчина остановился только тогда, когда сам устал. Как пишет «Фонтанка.ру», Мария отметила, что избиения продолжались три дня. Доставалось не только ей, но и наследникам.

Ранее оперная певица Мария Максакова обратилась в полицию с просьбой проверить действия своего экс-возлюбленного Владимира Тюрина на нарушение статьи УК РФ о занятии высшего положения в криминальном мире. В отношениях с криминальным авторитетом Тюриным Максакова родила двоих детей, сейчас они проживают в Москве с отцом. Третий сын, который родился в браке с Денисом Вороненковым (убит киллером в Киеве), живет с Марией Максаковой на Украине.

Дочь и сын оперной певицы подали на нее в суд, потребовав передать им квартиру на Краснопресненской набережной. Иск подан от имени несовершеннолетних Ильи и Людмилы Максаковых-Игенбергс. Вероятно, действиями детей руководит бывший муж певицы — Владимир Тюрин. Он будет представлять в процессе интересы дочери. Максакова отметила, что Тюрин хочет получить квартиру, несмотря ни на что, и пытается мешать певице во всех делах.