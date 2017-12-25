40-летняя певица Мария Максакова вывела в свет младшего сына.

В последние недели перед новым годом оперная певица и экс-политик Мария Максакова проводит время с сыном на праздничных мероприятиях. Об этом своим подписчикам рассказала сама артистка, опубликовав новое видео в своем блоге.

Сын Иван, рожденный звездой сцены в браке с погибшим политиком Денисом Вороненковым, сопровождал маму на фабрике, где создают елочные игрушки. Вместе они разрисовали несколько украшений.