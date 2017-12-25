Мария Максакова показала подросшего сына в новом видеоролике
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40-летняя певица Мария Максакова вывела в свет младшего сына.
В последние недели перед новым годом оперная певица и экс-политик Мария Максакова проводит время с сыном на праздничных мероприятиях. Об этом своим подписчикам рассказала сама артистка, опубликовав новое видео в своем блоге.
Сын Иван, рожденный звездой сцены в браке с погибшим политиком Денисом Вороненковым, сопровождал маму на фабрике, где создают елочные игрушки. Вместе они разрисовали несколько украшений.
Максакова решила вести блог на YouTube, когда устала о лжи, которая окружает ее персону. «О том, что сила — в правде, слышали все. К сожалению, многие считают, что это просто "фигура речи". Мечтаю доказать обратное — и открываю свой видеоблог. "Кривые зеркала" пропаганды должны быть разрушены. Хотите знать ПРАВДУ о "Королеве Яндекса-2017"? Самый достоверный источник я сама. Welcome to Real MashaShow», — анонсировала она.
Фото: Facebook