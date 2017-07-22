Молодая мама Мария Кожевникова наслаждается прогулками с малышом

В конце июля 32-летняя Мария Кожевникова тайно стала мамой. Своего третьего ребенка она решила никому не показывать еще на этапе беременности. «Я создаю некий купол, целый мир, который только наш, где светло и тепло, а главное в нем царит любовь и спокойствие», — объясняла она причины решения.

Мария подчеркнула, что не скрывает, а просто «не выставляет напоказ» счастье своего материнства. Однако его фрагментами актриса с удовольтвием делится. Сегодня молодая мама показала, как гуляет со своим крохой.