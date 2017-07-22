Мария Кожевникова показала первое видео с новорожденным сыном
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Молодая мама Мария Кожевникова наслаждается прогулками с малышом
В конце июля 32-летняя Мария Кожевникова тайно стала мамой. Своего третьего ребенка она решила никому не показывать еще на этапе беременности. «Я создаю некий купол, целый мир, который только наш, где светло и тепло, а главное в нем царит любовь и спокойствие», — объясняла она причины решения.
Мария подчеркнула, что не скрывает, а просто «не выставляет напоказ» счастье своего материнства. Однако его фрагментами актриса с удовольтвием делится. Сегодня молодая мама показала, как гуляет со своим крохой.
Ранее она показывала, как помогают ей старшие дети. «Искала, искала помощницу... нашла сразу двух, но помощников. Помогают за еду, иногда правда просят купить машинку и планеты. Условия устраивают обе стороны, беру», — шутила она.
Фото: instagram.com