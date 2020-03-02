Мария Кожевникова не спешит рожать четвертого ребенка в тесноте: «Пока наша жилплощадь — 400 квадратных метров»

Квартирный вопрос заботит не только простых обывателей, но и звезд. В свежем выпуске телешоу «Звезды сошлись» многодетная актриса Мария Кожевникова рассказала о своем заветном желании.

«Мы с мужем хотим дом мечты. А на него надо заработать. Сейчас совместно это делаем. Поэтому когда-нибудь у нас обязательно будет свое гнездышко. В нем будет десять комнат. Я же еще планирую детей. Пока наша жилплощадь — четыреста квадратных метров. Но в нем уже тяжело. Ведь еще мама живет с нами», — рассказала она.

Сейчас семья живет в съемном коттедже.

С гражданским супругом, Евгением Васильевым, Мария Кожевникова обвенчалась в Свято-Николаевском соборе в Ницце в 2013 году. Летом минувшего года их младшему сыну исполнилось 2 года. Старшим детям Максиму и Ивану 5 и 6 лет соответственно.