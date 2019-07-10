logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Здоровья, мой мальчик»: Мария Кожевникова нежно поздравила младшего сына с двухлетием

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Мария и Василий

Фото: Instagram
Актриса попросила у малыша прощения за то, что слишком много целует его.

У Марии Кожевниковой трое сыновей, которые родились с небольшой разницей в возрасте. И 10 июля младшему – Василию – исполнилось два года. Мать трогательно поздравила малыша и призналась подписчикам, что пока не готова показывать сына. В то же время для старших – Ивана и Максима – она завела свой аккаунт в Instagram.

«Мой Царь, именно так переводится твое имя, чье слово и желание для меня закон, и как ни странно, ты почти никогда этим не злоупотребляешь. Ты своей улыбкой и смехом обезоруживаешь всех вокруг, а после взмахом длиннющих ресниц, влюбляешь даже проходящих мимо людей:) Ты прости свою маму, что она тебя бесконечно много целует и обнимает, я просто ничего с собой поделать не могу... не контролируемая любовь, желание дышать твоим запахом, прикасаться к твоей коже и быть рядом каждую секунду. Я обычно шучу, что няня нам нужна не для Васи, а для мамы, чтобы защитить, когда мать окончательно сойдет с ума от избытка чувств.

Мой сын, я знаю, ты нам послан Богом, я прочитала его послание в твоих глазах, что-то в жизни я сделала хорошее, что он меня наградил, потому как это наивысшее поощрение быть твоими родителями. Всего два, уже два, а я пытаюсь вспомнить, как мы жили без тебя и не могу, как во сне...Я оставлю эти признания здесь, когда- нибудь ты прочитаешь их, и я уверена, что ты улыбнешься.

Так вот, я хочу, чтобы ты, именно с этой улыбкой шел уверенно по жизни, чтобы перед тобой открывались все двери и у тебя все все задуманное получалось! Здоровья тебе мой мальчик и еще раз здоровья.

P.S. И Вы уж простите меня и поймите, но даже сегодня я не готова показать Василька, пока хочу единолично наслаждаться этим вкусным ребенком», - написала Мария Кожевникова долинное послание сыну (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Напомним, Мария Кожевникова обвенчалась с отцом своих детей, бизнесменом Евгением Васильевым в Ницце в августе 2013 года. Но до загса они так и не дошли.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...