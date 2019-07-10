«Здоровья, мой мальчик»: Мария Кожевникова нежно поздравила младшего сына с двухлетием

«Мой Царь, именно так переводится твое имя, чье слово и желание для меня закон, и как ни странно, ты почти никогда этим не злоупотребляешь. Ты своей улыбкой и смехом обезоруживаешь всех вокруг, а после взмахом длиннющих ресниц, влюбляешь даже проходящих мимо людей:) Ты прости свою маму, что она тебя бесконечно много целует и обнимает, я просто ничего с собой поделать не могу... не контролируемая любовь, желание дышать твоим запахом, прикасаться к твоей коже и быть рядом каждую секунду. Я обычно шучу, что няня нам нужна не для Васи, а для мамы, чтобы защитить, когда мать окончательно сойдет с ума от избытка чувств.

Мой сын, я знаю, ты нам послан Богом, я прочитала его послание в твоих глазах, что-то в жизни я сделала хорошее, что он меня наградил, потому как это наивысшее поощрение быть твоими родителями. Всего два, уже два, а я пытаюсь вспомнить, как мы жили без тебя и не могу, как во сне...Я оставлю эти признания здесь, когда- нибудь ты прочитаешь их, и я уверена, что ты улыбнешься.

Так вот, я хочу, чтобы ты, именно с этой улыбкой шел уверенно по жизни, чтобы перед тобой открывались все двери и у тебя все все задуманное получалось! Здоровья тебе мой мальчик и еще раз здоровья.

P.S. И Вы уж простите меня и поймите, но даже сегодня я не готова показать Василька, пока хочу единолично наслаждаться этим вкусным ребенком», - написала Мария Кожевникова долинное послание сыну (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).