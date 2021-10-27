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Мария Аронова высказалась по поводу смены руководства в МХАТ им. Горького

Актриса отметила, что мало знакома с новым директором, однако считает, что глава театра – это настоящий лотерейный билет, от которого зависит актерский состав, и выразила надежду, что труппа сохранится.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Мария Аронова в розовом

Фото: Natalya Loginova/Russian Look

Октябрь завершился сменой руководителей сразу в двух театрах – МХТ им. Чехова возглавил Константин Хабенский, руководителем МХАТ им. Горького стал Владимир Кехман.

Назначение прокомментировала актриса Мария Аронова, отметив, что беспокоится за коллег:

«Я не знакома с ним, к сожалению, но надеюсь, что труппа выживет, все пойдет хорошо. В наши дни это очень важно. Театр Вахтангова когда-то лотерейный билет вытащил в лице Римаса Туминаса и Кирилла Крока», – заявила артистка в беседе с ФАН.

В этому году МХАТ оказался втянут в скандал после того, как на его сцене появилась Ольга Бузова. Стоит отметить, что Аронову расстроила травля певицы.

«Мне кажется, на сцену можно выводить кого угодно, если в этом есть необходимость. Меня огорчили нападки на Олю. Она совершенно здесь ни при чем. На сцены великих театров могут приглашаться и выходить музыканты, балетные актеры, спортсмены. Сейчас это распространено», – заявила она.

Фото: Global Look press