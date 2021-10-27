Мария Аронова высказалась по поводу смены руководства в МХАТ им. Горького

В этому году МХАТ оказался втянут в скандал после того, как на его сцене появилась Ольга Бузова. Стоит отметить, что Аронову расстроила травля певицы.

«Мне кажется, на сцену можно выводить кого угодно, если в этом есть необходимость. Меня огорчили нападки на Олю. Она совершенно здесь ни при чем. На сцены великих театров могут приглашаться и выходить музыканты, балетные актеры, спортсмены. Сейчас это распространено», – заявила она.