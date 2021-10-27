Перестановки в МХТ: Константин Хабенский возглавил театр им. Чехова

Константину предстоит развивать традиции учреждения и поддерживать его высокий статус среди лучших театральных учреждений страны.

Новые назначения произошли также и в МХАТ им. Горького, где появился новый генеральный директор в лице Владимира Кехмана. Помимо этой должности он продолжит работать художественным руководителем Михайловского театра.

«Благодаря накопленному опыту Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ им. М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте», — говорится в сообщении Министерства культуры.