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Перестановки в МХТ: Константин Хабенский возглавил театр им. Чехова

Актер и режиссер Константин Хабенский назначен новым художественным руководителем театра им. Чехова. Его предшественник, режиссер Сергей Женовач, назначенный в 2018 году после ухода из жизни Олега Табакова, покидает пост главы МХТ по собственному желанию. Хабенский состоит в труппе театра с 2003 года.
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Слайд, который
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Константин Хабенский

Фото: East News

«Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А. П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности», — сказано в сообщении пресс-службы Минкультуры, цитирует «РБК».

Лучшие роли Константина Хабенского

Константину предстоит развивать традиции учреждения и поддерживать его высокий статус среди лучших театральных учреждений страны.

Новые назначения произошли также и в МХАТ им. Горького, где появился новый генеральный директор в лице Владимира Кехмана. Помимо этой должности он продолжит работать художественным руководителем Михайловского театра.

«Благодаря накопленному опыту Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ им. М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте», — говорится в сообщении Министерства культуры.

Фото и видео: East News