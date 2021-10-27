Перестановки в МХТ: Константин Хабенский возглавил театр им. Чехова
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Фото: East News
«Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А. П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности», — сказано в сообщении пресс-службы Минкультуры, цитирует «РБК».
Константину предстоит развивать традиции учреждения и поддерживать его высокий статус среди лучших театральных учреждений страны.
Новые назначения произошли также и в МХАТ им. Горького, где появился новый генеральный директор в лице Владимира Кехмана. Помимо этой должности он продолжит работать художественным руководителем Михайловского театра.
«Благодаря накопленному опыту Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ им. М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте», — говорится в сообщении Министерства культуры.
Фото и видео: East News