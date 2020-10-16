Марина Зудина пришла с детьми на премьеру «Доктора Лизы», а Навка — в необычном костюме

В центре сюжета картины — один день из жизни Елизаветы Петровны Глинки. История начинается с праздничного события: Елизавета и ее муж Глеб готовятся отметить тридцатуюю годовщину свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Конечно, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьей... По плану у нее только одно дело – заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы «Справедливая помощь» принимает пациентов. И эта поездка оказывается полна неожиданностей.

В прокат картина выходит 22 октября 2020 года. Купить билеты можно здесь.