Марина Зудина пришла с детьми на премьеру «Доктора Лизы», а Навка — в необычном костюме
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ленту зрителям представили сама Оксана Карас, Константин Хабенский и Андрей Бурковский, а вот Чулпан Хаматова перед публикой не появилась.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Первыми картину оценили Марина Зудина с детьми Павлом и Марией, Олеся Судзиловская, Агата Муцениеце, Мария Ивакова, Алена Бабенко, Татьяна Навка, Дарья Повереннова и многие другие.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Картина о жизни и профессиональной деятельности погибшей в авиакатастрофе в 2016 году правозащитницы и врача Елизаветы Глинки, посвятившей себя помощи тем, кто в ней нуждается, впервые была представлена публике в рамках 31-го фестиваля «Кинотавр». Там фильм получил приз зрительских симпатий.
В центре сюжета картины — один день из жизни Елизаветы Петровны Глинки. История начинается с праздничного события: Елизавета и ее муж Глеб готовятся отметить тридцатуюю годовщину свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Конечно, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьей... По плану у нее только одно дело – заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы «Справедливая помощь» принимает пациентов. И эта поездка оказывается полна неожиданностей.
В прокат картина выходит 22 октября 2020 года. Купить билеты можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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