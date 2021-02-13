Марина Зудина поделилась секретами воспитания детей

Зудина и Табаков в течение долгих десяти лет встречались как любовники. Но 17 марта 1995 года они спонтанно решили расписаться. На тот момент Марина уже 5-ый месяц была беременна. У знаменитостей не было пышной свадьбы и торжественной части вообще. Единственное фото со свадьбы появилось у актрисы через 10 лет благодаря случайным молодоженам, которые увидели Табакова и попросили с ним сфотографироваться.

Напомним, что в будущем в актерской семье появились на свет двое детей: сын Павел и дочь Мария. Олег Табаков умер три года назад. Его вдова заверила, что она справляется и без помощи друзей, которых у нее не осталось.

К слову, недавно мы писали, как Зудина обсудила с психологом ее роман с Табаковым: «Мужчину нельзя увести». 55-летнюю звезду многие до сих пор называют разлучницей пары Олега Табакова и Людмилы Крыловой. Вдова знаменитого актера, который ушел из жизни три года назад, решила разобраться со своими мыслями. Во время прямого эфира с известным психологом Анеттой Орловой звезда высказалась на эту тему. Марина призналась, что больше никогда не хочет отвечать на этот вопрос: «Я сказала, все. Не верите мне — послушайте психолога!».

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности

Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов

Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям