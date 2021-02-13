Марина Зудина поделилась секретами воспитания детей
Фото: Starface
Марина Зудина в своем блоге сообщает о кинопремьерах и успехах сына Павла Табакова. На днях она разместила свою фотографию с дочкой Марией. Фото сделано четыре года назад на открытии сцены «Табакерки» на Сухаревской. «Так бывает, что маленькая дочка растет и становится большим настоящим другом!» — написала Марина. По ее признанию 14-летняя Маша стала ей самым близким и лучшим другом после того, как ушел из жизни муж Олег Табаков. В каких-то вопросах Маша мудрее и добрее своей мамы. На пост Зудиной отреагировали ее подписчики. И завязалась дискуссия на тему «нельзя давить на ребенка» и потребительского отношения к матери. Марина поддержала виртуальную беседу: «Мне кажется, не все от родителей зависит.... Не надо испытывать чувство вины... Мы не всегда можем понять детей, но они - не мы! Они приходят в этот мир и какие они, не всегда к нам имеет отношение…».
Актриса также не стала скрывать, какими «лайфхаками» пользуется при воспитании детей: «Просто любить. А дружба — это еще нечто большее! Когда ты понимаешь, что тебе интересно говорить о чем-то, советоваться…И в кино или театр тебе интереснее идти с сыном или дочерью, чем с подругой или приятельницей... Доверять, быть в диалоге, уважать личное пространство, не давить и не подавлять!».
Фото: @marinazudina_officia / Instagram
Зудина и Табаков в течение долгих десяти лет встречались как любовники. Но 17 марта 1995 года они спонтанно решили расписаться. На тот момент Марина уже 5-ый месяц была беременна. У знаменитостей не было пышной свадьбы и торжественной части вообще. Единственное фото со свадьбы появилось у актрисы через 10 лет благодаря случайным молодоженам, которые увидели Табакова и попросили с ним сфотографироваться.
Напомним, что в будущем в актерской семье появились на свет двое детей: сын Павел и дочь Мария. Олег Табаков умер три года назад. Его вдова заверила, что она справляется и без помощи друзей, которых у нее не осталось.
К слову, недавно мы писали, как Зудина обсудила с психологом ее роман с Табаковым: «Мужчину нельзя увести». 55-летнюю звезду многие до сих пор называют разлучницей пары Олега Табакова и Людмилы Крыловой. Вдова знаменитого актера, который ушел из жизни три года назад, решила разобраться со своими мыслями. Во время прямого эфира с известным психологом Анеттой Орловой звезда высказалась на эту тему. Марина призналась, что больше никогда не хочет отвечать на этот вопрос: «Я сказала, все. Не верите мне — послушайте психолога!».
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_Фото: Instagram
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