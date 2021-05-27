Марина Ким дала совет бездетным женщинам: «Хочешь ребенка — рожай, неважно от кого»

«Мне уже 38 лет, и у меня многие подруги к этому возрасту подошли без детей, без семей, и они очень жалеют, и они просто не знают, что делать. Они чувствуют, что что-то не так, а вроде бы все хорошо - хорошие шмотки, работа хорошая, интересные знакомства. Проходит процесс осознания, что в жизни что-то происходит не так, но ничего на это не указывает. И от этого начинается - заморозить яйцеклетки, еще что-то, какие-то другие суррогатные виды. Они говорят: "Я хочу ребенка, но не знаю, от кого". Меня этот вопрос травмирует. Если ты хочешь ребенка, это вообще неважно, от кого - иди и рожай», - рассуждает Марина.

Женщина, которая прошла через рождение малышей трижды, совершенно точно знакома со всеми тяготами материнства. Марина рассказывала, что сталкивалась даже с ситуацией, когда в родильном доме ее на 9 дней разлучили с малышом из-за COVID-19. Тем не менее уверена: все это того стоит.

«Это ужасно сложно - в социальном плане, в плане денег, здоровья, у всех по-разному. Но это то, для чего жить. Я не знаю, для чего жить, если не для детей, глобально», - призналась она.