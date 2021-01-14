Марина Газманова показала свое фото в юности и рассказала о предназначении

Марина Газманова опубликовала в своем блоге пост со своей фотографией в 18 лет, и сравнила себя со своей дочкой Марианной в этом возрасте. В подписи к публикации она рассказала о своем жизненном выборе, о том, что действительно важно для нее.

«Кем бы я могла стать : актрисой, танцовщицей, дипломатом, инженером, бизнесвумен, писательницей? Но из всех профессий я выбрала , стать ЖЕНОЙ и топ менеджером своей семьи. Правда до сих пор примеряю на себя разные профессии . Но быть ЖЕНОЙ - мой главный выбор. Как только я это поняла и приняла, я могу быть кем захочу еще : психологом, фотохудожником , путешественницей, дизайнером, философом . Пробуйте себя в разных областях , жизнь -удивительное приключение, если вы не замуровали свое любопытство в собственной лени».