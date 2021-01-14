Марина Газманова показала свое фото в юности и рассказала о предназначении
Фото: www.instagram.com/marinagazmanova/
Марина Газманова опубликовала в своем блоге пост со своей фотографией в 18 лет, и сравнила себя со своей дочкой Марианной в этом возрасте. В подписи к публикации она рассказала о своем жизненном выборе, о том, что действительно важно для нее.
«Кем бы я могла стать : актрисой, танцовщицей, дипломатом, инженером, бизнесвумен, писательницей? Но из всех профессий я выбрала , стать ЖЕНОЙ и топ менеджером своей семьи. Правда до сих пор примеряю на себя разные профессии . Но быть ЖЕНОЙ - мой главный выбор. Как только я это поняла и приняла, я могу быть кем захочу еще : психологом, фотохудожником , путешественницей, дизайнером, философом . Пробуйте себя в разных областях , жизнь -удивительное приключение, если вы не замуровали свое любопытство в собственной лени».
Поклонники восхитились красотой молодой Марины и назвали ее настоящим шедевром. Комплиментов в адрес Марианны тоже было немало — подписчики решили, что девушка настоящая копия своей звездной мамы.
В комментариях отписались и звезды — певица Зара написала, что Марина очень мудрая жена, прекрасная жена и мать. Комплимент маме и дочке сделала и Юлия Высоцкая.
Ранее Марина рассказала о своих собственных секретах крепкого брака, и поделилась, что помогает им с мужем хранить любовь сквозь года.
Фото и видео: Instagram Марины Газмановой
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