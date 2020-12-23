Марина Газманова рассказала о секретах крепкого брака и поделилась нежным фото с мужем

Марина Газманова рас крыла секреты долгого и крепкого брака. Об этом он написала в своей публикации в Instagram и рассказала, как ей с супругом Олегом Газмановым удалось сохранить искру в отношениях в течение стольких лет. Оказалось, что дело в чувстве юмора:

«Что спасает наш брак столько лет от всякого? Уверена, хорошее чувство юмора у каждого из нас . Он как хорошая палка выбивает из перины недопониманий всё лишнее. Насмеялся над собой до лёгкой усталости и приятной боли в щеках, чтобы слёзы из глаз . И опять , как новенький. Высмеивайте из себя всё , что накопилось в 2020 : пошутите над друг другом, посмотрите кинокомедию, послушайте Галустяна, почитайте новые анекдоты... Смех- наше все! Да , еще смех ребенка, попробуйте похохотать вместе с ним», — рассказывает Марина.