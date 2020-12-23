Марина Газманова рассказала о секретах крепкого брака и поделилась нежным фото с мужем
Фото: www.instagram.com/marinagazmanova/
Марина Газманова рас крыла секреты долгого и крепкого брака. Об этом он написала в своей публикации в Instagram и рассказала, как ей с супругом Олегом Газмановым удалось сохранить искру в отношениях в течение стольких лет. Оказалось, что дело в чувстве юмора:
«Что спасает наш брак столько лет от всякого? Уверена, хорошее чувство юмора у каждого из нас . Он как хорошая палка выбивает из перины недопониманий всё лишнее. Насмеялся над собой до лёгкой усталости и приятной боли в щеках, чтобы слёзы из глаз . И опять , как новенький. Высмеивайте из себя всё , что накопилось в 2020 : пошутите над друг другом, посмотрите кинокомедию, послушайте Галустяна, почитайте новые анекдоты... Смех- наше все! Да , еще смех ребенка, попробуйте похохотать вместе с ним», — рассказывает Марина.
Подписчики похвалили ее за правильный настрой:
«Это так прекрасно, иметь чувство юмора. Оно всегда помогает!», «Мне нравятся всегда ваши фото. Я люблю красоту!», «Очень красивое и позитивное фото!!», «Какое классное фото», «Смех-это все! Замечательный пост! Радуюсь вместе с вами! Смех это здоровье! В здоровом теле здоровый дух! С наступающим вас!»
Фото и видео: Instagram Марины Газмановой
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