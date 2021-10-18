Марина Федункив удивилась поступку мужа-итальянца: «Наша жизнь начинается со вранья»

«У нас жизнь начинается с вранья. Он мне ничего не сказал, он даже не прокололся ни разу. Я думала, это певец или блогер какой-то, но точно не Стефано», — отметила звезда сериалов.

Федункив и ее супруг поженились недавно и счастливы в браке. По описаниям артистки, Стефано — практически идеальный муж, который взял на себя часть забот по дому и даже балует свою супругу вкусными блюдами.

Ранее артистка также отметила, что мать Стефано, вероятно, была разочарована его выбором:

«Наверняка, мама хотела другую партию для своего сына. Она воспитала успешного и симпатичного ребенка. И хотела, чтобы рядом с ним была молодая и красивая итальянка. Но получила то, что имеет сейчас».