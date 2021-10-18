Марина Федункив удивилась поступку мужа-итальянца: «Наша жизнь начинается со вранья»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Молодой супруг Марины Федункив Стефано Маджи составил звездной супруге пару на шоу «Дуэты» на телеканале «Россия-1», исполнив вместе с ней композицию Felicita. Сама актриса пела на русском языке, а ее муж из-за ширмы — на итальянском.
А когда правда открылась, Федункив была очень удивлена и даже упрекнула своего благоверного во лжи — ему удалось ничем не выдать своего участия в шоу.
«У нас жизнь начинается с вранья. Он мне ничего не сказал, он даже не прокололся ни разу. Я думала, это певец или блогер какой-то, но точно не Стефано», — отметила звезда сериалов.
Федункив и ее супруг поженились недавно и счастливы в браке. По описаниям артистки, Стефано — практически идеальный муж, который взял на себя часть забот по дому и даже балует свою супругу вкусными блюдами.
Ранее артистка также отметила, что мать Стефано, вероятно, была разочарована его выбором:
«Наверняка, мама хотела другую партию для своего сына. Она воспитала успешного и симпатичного ребенка. И хотела, чтобы рядом с ним была молодая и красивая итальянка. Но получила то, что имеет сейчас».
Фото: Instagram