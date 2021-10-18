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Марина Федункив удивилась поступку мужа-итальянца: «Наша жизнь начинается со вранья»

Марина Федункив приняла участие в шоу «Дуэты», где исполнила песню на русском языке и до последнего не знала, кто скрывается за ширмой и подпевает ей. Когда правда открылась, звезду ждал приятный сюрприз.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Федункив

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Молодой супруг Марины Федункив Стефано Маджи составил звездной супруге пару на шоу «Дуэты» на телеканале «Россия-1», исполнив вместе с ней композицию Felicita. Сама актриса пела на русском языке, а ее муж из-за ширмы — на итальянском.

А когда правда открылась, Федункив была очень удивлена и даже упрекнула своего благоверного во лжи — ему удалось ничем не выдать своего участия в шоу.

«У нас жизнь начинается с вранья. Он мне ничего не сказал, он даже не прокололся ни разу. Я думала, это певец или блогер какой-то, но точно не Стефано», — отметила звезда сериалов.

Федункив и ее супруг поженились недавно и счастливы в браке. По описаниям артистки, Стефано — практически идеальный муж, который взял на себя часть забот по дому и даже балует свою супругу вкусными блюдами.

Ранее артистка также отметила, что мать Стефано, вероятно, была разочарована его выбором:

«Наверняка, мама хотела другую партию для своего сына. Она воспитала успешного и симпатичного ребенка. И хотела, чтобы рядом с ним была молодая и красивая итальянка. Но получила то, что имеет сейчас».

Фото: Instagram