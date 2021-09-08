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Федункив рассказала об отношениях со свекровью: «Она хотела для сына молодую итальянку»

Недавно 50-летняя звезда сериала «Реальные пацаны» стала женой — она вышла замуж за молодого итальянца по имени Стефано. На многочисленные шутки о разнице в возрасте актриса не только не обижается, но и сама не устает иронизировать по этому поводу.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Федункив со сценическим макияжем

Фото: @marina_phedunkiv

Марина Федункив раскрыла свои отношения со свекровью, пошутив над многочисленными слухами о том, что актриса и ее возлюбленный, обаятельный итальянец Стефано, не совсем подходящая пара. Они поженились еще весной, однако свадьбу сыграли 27 августа, в юбилей Марины, и показали ее в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!».

«Наверняка мама хотела другую партию своему сыну. Она воспитала успешного и симпатичного ребенка. И хотела, чтобы рядом с ним была молодая и красивая итальянка. Но получила то, что имеет сейчас», — говорит Марина.

Общий язык новоиспеченные родственники, однако, нашли не сразу — сначала было недопонимание.

«Моя мама сказала, что если я влюблен, то она рада. Но, когда дело дошло до деталей о том, что Марина актриса, известная личность, семья стала волноваться за меня. Мама наводила справки, читая про Марину в Интернете, просмотрела ее выступления», — признался Стефано.

Фото: Instagram, Global Look press