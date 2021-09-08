Федункив рассказала об отношениях со свекровью: «Она хотела для сына молодую итальянку»
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Фото: @marina_phedunkiv
Марина Федункив раскрыла свои отношения со свекровью, пошутив над многочисленными слухами о том, что актриса и ее возлюбленный, обаятельный итальянец Стефано, не совсем подходящая пара. Они поженились еще весной, однако свадьбу сыграли 27 августа, в юбилей Марины, и показали ее в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!».
«Наверняка мама хотела другую партию своему сыну. Она воспитала успешного и симпатичного ребенка. И хотела, чтобы рядом с ним была молодая и красивая итальянка. Но получила то, что имеет сейчас», — говорит Марина.
Общий язык новоиспеченные родственники, однако, нашли не сразу — сначала было недопонимание.
«Моя мама сказала, что если я влюблен, то она рада. Но, когда дело дошло до деталей о том, что Марина актриса, известная личность, семья стала волноваться за меня. Мама наводила справки, читая про Марину в Интернете, просмотрела ее выступления», — признался Стефано.
Фото: Instagram, Global Look press