Федункив рассказала об отношениях со свекровью: «Она хотела для сына молодую итальянку»

Марина Федункив раскрыла свои отношения со свекровью, пошутив над многочисленными слухами о том, что актриса и ее возлюбленный, обаятельный итальянец Стефано, не совсем подходящая пара. Они поженились еще весной, однако свадьбу сыграли 27 августа, в юбилей Марины, и показали ее в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!».

«Наверняка мама хотела другую партию своему сыну. Она воспитала успешного и симпатичного ребенка. И хотела, чтобы рядом с ним была молодая и красивая итальянка. Но получила то, что имеет сейчас», — говорит Марина.