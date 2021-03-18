Марина Федункив рассказала о пережитых проблемах: «Депрессии были серьезные»

Звезда поведала, что уже много лет страдает от сильных затяжных депрессий. По ее словам, деньги и популярность она обрела лишь в 38 лет. До этого времени актриса постоянно сталкивалась с денежными проблемами и пагубными зависимостями гражданского мужа. Ее жизнь была очень трудной, наполненной далеко не радостными моментами и событиями.

Знаменитость рассказала о проблемах со здоровьем, которые одолели ее из-за тяжелого эмоционального состояния. «Депрессии были и серьезные, но у меня есть удивительное свойство: я сама могу вытаскивать себя из этого состояния», — рассказала Марина зрителям.