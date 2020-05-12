Звезда «Реальных пацанов» и Comedy Woman Марина Федункив — о пластике, уверенности в себе и отношениях с мужчинами
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: 12 мая стартует новый сезон культового сериала «Реальные пацаны». Вы считаете этот проект особенно важным в своей карьере? Какую роль он сыграл для вас в профессиональном плане?
Марина Федункив: Конечно, я его считаю чуть ли не самым важным. До «Пацанов» меня знали только те, кто смотрел КВН. А благодаря сериалу я получила всероссийскую известность. Плюс у меня появилось много поклонников, которые настолько полюбили наш сериал, что решили — то, что происходит на экране, это чуть ли не документальная лента. Меня до сих пор заваливают письмами с советами о том, как вести себя с «мужем», с «сыном» Колей. Видимо, мы были очень правдоподобны.
Passion.ru: Вам сложно было сниматься или работа была скорее в удовольствие?
М.Ф.: Работа была исключительно в удовольствие. Мы за десять лет вообще не устали друг от друга, все включаемся моментально в процесс и всегда рады друг другу. Так получилось, что все, кто работает над «Реальными пацанами», искренне влюблены в этот проект.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Насколько вам близка ваша героиня по духу, манере поведения? В жизни вы такая же искрометная, веселая и заводная, как на экране, или это лишь творческий образ?
М.Ф.: Это творческий и собирательный образ, но «Мама Коляна» иногда из меня «вылазит», и мне с трудом удается вернуть ее на место. Плюс тетя Марина остра на язык, не боится рисковать, но при этом очень ранимая. Это же я могу сказать и про себя.
Passion.ru: Как изменилась ваша героиня в новом сезоне? Чего ожидать телезрителям?
М.Ф.: Когда я читала сценарий нового сезона, искреннее удивлялась новым сюжетным поворотам в судьбе моей героини. Могу раскрыть маленькую тайну — мы с Арменкой на некоторое время станем «рублевскими персонажамии», и, как говорится, сполна хлебнем гламура.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Расскажите о каких-нибудь смешных или нелепых моментах, случавшихся во время съемок.
М.Ф.: Раскрою еще одну тайну. Когда мы снимали пилотную серию, то пили традиционный русский крепкий напиток по-настоящему. И на дубли уже не было времени, потому что мы все, так вышло, напились. Кстати, эту пилотную серию в итоге и отправили на каналы. То есть те люди, которые принимали к показу сериал, видели в кадре пьяных людей.
Passion.ru: Как относитесь к критике в своей адрес? Вас трудно обидеть?
М.Ф.: Есть конструктивная критика, ей обидеть нельзя. Я могу прислушаться к тем людям, которые являются моими друзьями или авторитетными личностями. К своему продюсеру. И уже сделать выводы, понять, насколько мне это подходит. А вот к так называемому «хейту», к грязным комментариям в Сети по поводу моей внешности или актерской игры я никак не отношусь. Я этих людей не знаю, они судят по картинке в Интернете, не зная меня реальную, поэтому и обижаться не на что.
Passion.ru: Что бы вы посоветовали женщинам, которые боятся что-либо менять в своей жизни, считая, что раз до определенного возраста у них что-то не получилось, так нечего и начинать?
М.Ф.: Жизнь одна. Я бы ничего не добилась, если бы сидела ровно и ни к чему не стремилась. Тот самый выход из зоны комфорта очень важен. Мне поначалу было страшно сниматься в «Реальных пацанах» — все же в роли тети Марины было поначалу не так много от меня. Но потом я ее «насытила» реальными людьми, и моя героиня «ожила». Или вот сейчас я начинаю карьеру певицы, готовлю репертуар, на осень планирую уже тур. Страшно ли мне? Конечно. Но иначе я не буду чувствовать, что полностью реализовалась. Если до определенного возраста ничего у вас не получилось, то надо понять, что мешает, и над этим работать.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Как относитесь к пластике? Хотели когда-нибудь что-либо в себе изменить? Допускаете, что в будущем решитесь на пластические операции?
М.Ф.: К пластике я нормально отношусь. А что в этом такого? Если потребуется, то сделаю что-то. Я не считаю пластику чем-то чудовищным или неправильным. Если у тебя висят веки так, что закрывают глаза, что же в этом красивого? Но я, конечно, за разумный подход к уходу за собой.
Passion.ru: Какие косметические процедуры вы предпочитаете?
М.Ф.: Да никаких особо, сделаю по случаю себе маску, схожу к косметологу, который делает со мной все, что считает нужным. Но опять же, если я пойму, что мне что-то необходимо, то обязательно это сделаю.
Passion.ru: Соблюдаете ли вы диету? Занимаетесь спортом? Изнуряете себя тренировками и отказом от любимых блюд?
М.Ф.: Слова «Марина Федункив» и «изнурять себя» никогда рядом не стояли и не будут. Если себя все время мучить, в чем радость жизни тогда? Спортом не занимаюсь, правда, по возможности, стараюсь много ходить. За диеты бралась, но потом набирала еще больше. Сейчас я себя устраиваю.
Passion.ru: Как изменилась ваша жизнь в период самоизоляции? Как поддерживаете хорошее настроение? Чем занимаетесь?
М.Ф.: С ума схожу, как и все. Я привыкла жить в активном графике, каждый день недосып, новая гостиница, новый город, съемки, и так далее. Сейчас немного непривычно, поэтому я много сплю, занимаюсь домашними делами, репетирую свою музыкальную программу.
Passion.ru: Дайте совет нашим читательницам, как не сойти с ума в четырех стенах, не рассориться с близкими и не находиться в стрессе из-за сложившейся ситуации, а потом его не заедать...
М.Ф.: Ну, про «заедать» я тут не помощник... Найдите дело, и делайте его. Если не можете заставить себя смотреть лекции и развиваться, не заставляйте себя. Найдите то, что точно вас порадует. Например, старые фильмы, которые вы смотрели в юности, почитайте любимые детские книжки. Сделайте перестановку дома. И будьте милосердны к близким — сейчас всем нелегко. Держите свое плохое настроение при себе.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Ваше сердце сейчас свободно или в вашей жизни появился любимый мужчина?
М.Ф.: Я после прошлых отношений надолго взяла паузу, и не могу сказать, что сейчас готова к каким-то серьезным романам.
Passion.ru: Какими качествами должен обладать мужчина, чтобы покорить ваше сердце?
М.Ф.: Он должен быть самый обычный, без короны, который любит не артистку, а обычную Маринку Федункив из Перми.
Passion.ru: А чем, на ваш взгляд, вы покоряете мужчин?
М.Ф.: Им со мной легко. Я не сразу открываюсь, зато потом, как мне кажется, становлюсь очень комфортной. Но и в обиду себя не даю.
Passion.ru: Какой вы видите себя через десять лет?
М.Ф.: Так же в работе, с многочисленными активностями в кино, музыке, театре, интернете. Ну, минимум «Грэмми» чтобы было, желательно три.
Passion.ru: Мечтаете ли вы о семье? Какой представляете идеальную для себя семью?
М.Ф.: Идеальная семья — чтобы у всех друг на друга хватало времени, и чтобы никто никого не сводил с ума.
Passion.ru: О чем мечтаете в плане карьеры? Может быть, сыграть драматическую роль? Или создать собственное юмористическое шоу?
М.Ф.: В конце 2019 года я выпустила сольный сингл «Не Устоишь» как певица. И он получил отличные отзывы и понравился слушателям. Сейчас я готовлю к выпуску первый альбом с совершенно разрывными позитивными и веселыми песнями, а вот буквально через пару недель состоится премьера моего летнего хита «Лав Стори». Летом сделаем сольную концертную программу. Меня это так увлекает, я мечтаю о том, чтобы и будущие песни, и сольные концерты зашли зрителю «на ура».
Фото: архив пресс-службы
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