Звезда «Реальных пацанов» и Comedy Woman Марина Федункив — о пластике, уверенности в себе и отношениях с мужчинами

Passion.ru: Расскажите о каких-нибудь смешных или нелепых моментах, случавшихся во время съемок.

М.Ф.: Раскрою еще одну тайну. Когда мы снимали пилотную серию, то пили традиционный русский крепкий напиток по-настоящему. И на дубли уже не было времени, потому что мы все, так вышло, напились. Кстати, эту пилотную серию в итоге и отправили на каналы. То есть те люди, которые принимали к показу сериал, видели в кадре пьяных людей.

Passion.ru: Как относитесь к критике в своей адрес? Вас трудно обидеть?

М.Ф.: Есть конструктивная критика, ей обидеть нельзя. Я могу прислушаться к тем людям, которые являются моими друзьями или авторитетными личностями. К своему продюсеру. И уже сделать выводы, понять, насколько мне это подходит. А вот к так называемому «хейту», к грязным комментариям в Сети по поводу моей внешности или актерской игры я никак не отношусь. Я этих людей не знаю, они судят по картинке в Интернете, не зная меня реальную, поэтому и обижаться не на что.

Passion.ru: Что бы вы посоветовали женщинам, которые боятся что-либо менять в своей жизни, считая, что раз до определенного возраста у них что-то не получилось, так нечего и начинать?

М.Ф.: Жизнь одна. Я бы ничего не добилась, если бы сидела ровно и ни к чему не стремилась. Тот самый выход из зоны комфорта очень важен. Мне поначалу было страшно сниматься в «Реальных пацанах» — все же в роли тети Марины было поначалу не так много от меня. Но потом я ее «насытила» реальными людьми, и моя героиня «ожила». Или вот сейчас я начинаю карьеру певицы, готовлю репертуар, на осень планирую уже тур. Страшно ли мне? Конечно. Но иначе я не буду чувствовать, что полностью реализовалась. Если до определенного возраста ничего у вас не получилось, то надо понять, что мешает, и над этим работать.