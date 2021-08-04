Марина Федункив раскрыла правду о молодом муже: «Какой он альфонс?»
Итальянского жениха, младшего Федункив на 13 лет, обвинили уже во всех грехах: назвали и альфонсом, и приписали нетрадиционную ориентацию, заподозрили неискренность в их отношениях и даже, решили, что он не итальянец. На что Марина прямо ответила на все нападки: «Я-то знаю, как на самом деле... Стефано — вице-президент крупной компании. Какой он альфонс? Да, дальний родственник мужа, с которыми он очень дружен — известный в Италии шоумен нетрадиционной ориентации. Так и что? В Европе не принято делить друзей и родственников в зависимости от их сексуальных предпочтений. Не итальянец, говорите? Теперь что — ходить и паспорт всем показывать?», — рассказала она в интервью StarHit.
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Свадебное торжество решили устроить на день рождения артистки: оно пройдет в один день с ее 50-летним юбилеем и станет лучшим подарком. Федункив, в целом, считает своего мужа настоящим призом — после неудачного гражданского брака, где супруг поднимал на нее руку и употреблял запрещенные вещества, Марина почти перестала надеяться обрести женское счастье.
И даже потеряла веру в себя: «Я ведь и без того сомневающийся человек, а уж после неудачного гражданского брака еще больше вопросов к себе стала иметь, какое-то время мужчин близко не подпускала. Да и со Стефано тоже — я до последнего не верила, сомневалась, выносила ему мозг: мол, я тебе зачем…», — поделилась звезда Comedy Woman. Но, по словам артистки, Стефано относится к жене очень бережно и заботиться о ней. Не проблемой супруги и считают то, что Марина не сможет полноценно вести домашнее хозяйство из-за высокой занятости. Но с этим молодой муж и сам может отлично справиться.
Напомним, что супругом 49-летней артистки стал 37-летний итальянец Стефано Маджи (Stefano Maggi). Известно, что у мужчины есть свой бизнес, последние несколько лет он живет и работает в России. Пара скромно расписалась в МФЦ, а празднование отложила до августа.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look, Global Press Look
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