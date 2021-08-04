Марина Федункив раскрыла правду о молодом муже: «Какой он альфонс?»

И даже потеряла веру в себя: «Я ведь и без того сомневающийся человек, а уж после неудачного гражданского брака еще больше вопросов к себе стала иметь, какое-то время мужчин близко не подпускала. Да и со Стефано тоже — я до последнего не верила, сомневалась, выносила ему мозг: мол, я тебе зачем…», — поделилась звезда Comedy Woman. Но, по словам артистки, Стефано относится к жене очень бережно и заботиться о ней. Не проблемой супруги и считают то, что Марина не сможет полноценно вести домашнее хозяйство из-за высокой занятости. Но с этим молодой муж и сам может отлично справиться.

Напомним, что супругом 49-летней артистки стал 37-летний итальянец Стефано Маджи (Stefano Maggi). Известно, что у мужчины есть свой бизнес, последние несколько лет он живет и работает в России. Пара скромно расписалась в МФЦ, а празднование отложила до августа.