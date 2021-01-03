«Золотой глобус — 2021»: самые яркие наряды Робби, Зеллвегер и других звезд
Фото: Global Look Press
28 февраля состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус — 2021». Мероприятие прошло с соблюдением мер безопасности в условиях пандемии коронавируса, однако это не помешало звездам появиться в шикарных нарядах на ковровой дорожке или перед камерами в своих отелях.
Марго Робби выбрала для церемонии элегантное и необычное черное платье с лаконичным цветочным принтом, открытыми плечами и разрезом от бедра, на тонких бретелях.
Фото: Global Look Press
Джейми Ли Кертис появилась на церемонии в ярко-желтом платье с роскошным декольте, которым подчеркнула пышные формы, и широкими рукавами.
Фото: Global Look Press
Кэтрин Зета-Джонс подчеркнула свою яркую внешность эффектным черным платьем с открытыми плечами и умопомрачительным разрезом, продемонстрировавшим стройные ноги.
Фото: Global Look Press
Звезды, которые не появились на церемонии, продемонстрировали шикарные наряды перед камерами. Победительница в номинации «Лучшая актриса фильма или мини-сериала» за роль в сериале «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой выбрала темно-зеленое платье-комбинацию.
Фото: Global Look Press
Актриса Розамунд Пайк на красной дорожке тоже не появилась, однако перед камерами показала пышное платье в пол цвета фуксии с подолом в стиле балетной пачки.
Фото: Global Look Press
Церемонию «Золотой глобус — 2021» несколько раз откладывали из-за пандемии коронавируса — мероприятие по традиции должно было состояться в конце января, однако из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации церемонию перенесли на последний день зимы.
Фото: Global Look Press
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