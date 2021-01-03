«Золотой глобус — 2021»: самые яркие наряды Робби, Зеллвегер и других звезд

28 февраля состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус — 2021». Мероприятие прошло с соблюдением мер безопасности в условиях пандемии коронавируса, однако это не помешало звездам появиться в шикарных нарядах на ковровой дорожке или перед камерами в своих отелях.

Марго Робби выбрала для церемонии элегантное и необычное черное платье с лаконичным цветочным принтом, открытыми плечами и разрезом от бедра, на тонких бретелях.