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«Золотой глобус — 2021»: лучшие актеры, фильмы и сериалы

В США назвали самые крутые сериалы и фильмы, вышедшие за последний год.

В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке прошла 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус», которую дают за заслуги в области кинематографа и телевидения. Раздавали награды в онлайн-режиме — из-за пандемии коронавируса.

Победители церемонии «Золотой глобус — 2021»:

Лучший драматический фильм — «Земля кочевников»

Лучшая комедия — «Борат 2»

Лучший телефильм или мини-сериал — «Ход королевы»

Лучший актер в телефильме или мини-сериале — Марк Руффало («Я знаю, что это правда»)

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале — Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»)

24-летняя актриса Аня Тейлор-Джой прославилась на весь мир благодаря нашумевшему сериалу «Ход королевы» — за первые четыре недели его посмотрели более 60 миллионов человек, финальная серия заработала самый высокий в истории Netflix рейтинг на сайте IMDb, а количество запросов в Google «Как играть в шахматы» достигло рекордной отметки за последние несколько лет. Кто она такая, откуда взялась и как смогла покорить продюсеров, кинокритиков и поклонников?

Лучший драматический сериал — «Корона»

Лучший актер в драматическом сериале — Джош О’Коннор («Корона»)

Лучшая актриса в драматическом сериале — Эмма Коррин («Корона»)

В сериале «Корона» рассказывается история британской королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году до настоящего времени. Получилась очень жизненная и как будто слишком откровенная для королевского двора история. Зрители и критики в восторге, сама королева явно не очень довольна, а мы рекомендуем вам посмотреть и оценить самим.

Лучший актер в драматическом фильме — Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»)

Лучший актер в комедии или мюзикле — Саша Барон Коэн («Борат 2»)

Лучшая актриса в драматическом фильме — Эндра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидэй»)

Лучшая актриса в комедии или мюзикле — Розамунд Пайк («Аферистка»)

Лучший актер второго плана — Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия»)

Лучшая актриса второго плана — Джоди Фостер («Мавританец»)

Лучший режиссер — Хлои Чжао («Земля кочевников»)

Лучший сценарий — Аарон Соркин («Суд над чикагской семеркой»)

Лучший анимационный фильм — «Душа»

Лучший комедийный сериал — «Шиттс Крик»

Лучший актер в комедийном сериале — Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)

Лучшая актриса в комедийном сериале — Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»)

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Фото и видео: Global Look Press

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