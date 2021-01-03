«Золотой глобус — 2021»: лучшие актеры, фильмы и сериалы
В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке прошла 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус», которую дают за заслуги в области кинематографа и телевидения. Раздавали награды в онлайн-режиме — из-за пандемии коронавируса.
Победители церемонии «Золотой глобус — 2021»:
Лучший драматический фильм — «Земля кочевников»
Лучшая комедия — «Борат 2»
Лучший телефильм или мини-сериал — «Ход королевы»
Лучший актер в телефильме или мини-сериале — Марк Руффало («Я знаю, что это правда»)
Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале — Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»)
24-летняя актриса Аня Тейлор-Джой прославилась на весь мир благодаря нашумевшему сериалу «Ход королевы» — за первые четыре недели его посмотрели более 60 миллионов человек, финальная серия заработала самый высокий в истории Netflix рейтинг на сайте IMDb, а количество запросов в Google «Как играть в шахматы» достигло рекордной отметки за последние несколько лет. Кто она такая, откуда взялась и как смогла покорить продюсеров, кинокритиков и поклонников?
Лучший драматический сериал — «Корона»
Лучший актер в драматическом сериале — Джош О’Коннор («Корона»)
Лучшая актриса в драматическом сериале — Эмма Коррин («Корона»)
В сериале «Корона» рассказывается история британской королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году до настоящего времени. Получилась очень жизненная и как будто слишком откровенная для королевского двора история. Зрители и критики в восторге, сама королева явно не очень довольна, а мы рекомендуем вам посмотреть и оценить самим.
Лучший актер в драматическом фильме — Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»)
Лучший актер в комедии или мюзикле — Саша Барон Коэн («Борат 2»)
Лучшая актриса в драматическом фильме — Эндра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидэй»)
Лучшая актриса в комедии или мюзикле — Розамунд Пайк («Аферистка»)
Лучший актер второго плана — Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия»)
Лучшая актриса второго плана — Джоди Фостер («Мавританец»)
Лучший режиссер — Хлои Чжао («Земля кочевников»)
Лучший сценарий — Аарон Соркин («Суд над чикагской семеркой»)
Лучший анимационный фильм — «Душа»
Лучший комедийный сериал — «Шиттс Крик»
Лучший актер в комедийном сериале — Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
Лучшая актриса в комедийном сериале — Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»)
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Фото и видео: Global Look Press
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