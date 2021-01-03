«Золотой глобус — 2021»: лучшие актеры, фильмы и сериалы

Лучший драматический сериал — «Корона»

Лучший актер в драматическом сериале — Джош О’Коннор («Корона»)

Лучшая актриса в драматическом сериале — Эмма Коррин («Корона»)

В сериале «Корона» рассказывается история британской королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году до настоящего времени. Получилась очень жизненная и как будто слишком откровенная для королевского двора история. Зрители и критики в восторге, сама королева явно не очень довольна, а мы рекомендуем вам посмотреть и оценить самим.

Лучший актер в драматическом фильме — Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»)

Лучший актер в комедии или мюзикле — Саша Барон Коэн («Борат 2»)

Лучшая актриса в драматическом фильме — Эндра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидэй»)

Лучшая актриса в комедии или мюзикле — Розамунд Пайк («Аферистка»)

Лучший актер второго плана — Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия»)

Лучшая актриса второго плана — Джоди Фостер («Мавританец»)

Лучший режиссер — Хлои Чжао («Земля кочевников»)

Лучший сценарий — Аарон Соркин («Суд над чикагской семеркой»)

Лучший анимационный фильм — «Душа»