Маргарита Симоньян вышла замуж в старом платье и со сломанным ногтем: фото из загса

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян вместе больше 10 лет. Они растят троих детей Марьяну, Баграта и Маро. Но до загса добрались только сейчас.

В блоге журналист показала фото из загса и рассказала о самом торжестве: «В старом (зато белом) платье и кардигане, со сломанным ногтем, в самодельной прическе и с самодельным макияжем я только что первый раз в жизни вышла замуж. И последний, разумеется».