Маргарита Симоньян вышла замуж в старом платье и со сломанным ногтем: фото из загса
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/m_simonyan
Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян вместе больше 10 лет. Они растят троих детей Марьяну, Баграта и Маро. Но до загса добрались только сейчас.
В блоге журналист показала фото из загса и рассказала о самом торжестве: «В старом (зато белом) платье и кардигане, со сломанным ногтем, в самодельной прическе и с самодельным макияжем я только что первый раз в жизни вышла замуж. И последний, разумеется».
Ранее, отвечая на вопросы о том, почему она еще не замужем, Маргарита отшучивалась, что ей некогда. «Я все время то беременная, то в декрете, то появляются какие-то более важные неотложные дела», — говорила она. Теперь же Симоньян и Кеосаян нашли время, чтобы узаконить свои отношения.
Для Тиграна Кеосаяна брак стал вторым. Более 20 лет он был женат на актрисе Алене Хмельницкой. У них есть две дочери Александра и Ксения.
Кстати, у Алены Хмельницкой отличные отношения с Маргаритой Симоньян. Они встретились на дне рождения Ксюши. Сейчас женщины не просто дружат, но и вместе занимаются благотворительностью. О том, как удалось наладить общение на таком уровне, Алена Хмельницкая рассказала в недавнем большом интервью Passion.ru.
Фото и видео: Instagram, Passion.ru