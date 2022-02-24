Алена Хмельницкая — о красоте: «Ничего радикального не делала, а мне приписывают пластику»
Passion.ru: Алена, совсем недавно состоялась премьера фильма «С холода» от Netflix, где вы сыграли одну из ролей. Как вы попали в международный проект?
Алена Хмельницкая: Артисты роли не выбирают, а рассматривают предложения, которые к ним поступают. У моего актерского агента есть связь с международными агентами. Поступил запрос: нужна русская актриса в возрасте 45-50 лет, было описание характера персонажа. Мы отправили фото и ссылки на соцсети, их сейчас, кстати, рассматривают как портфолио. И когда мне ответили, что по фото я подошла, мне прислали сцены для самопроб.
Мне очень помогла старшая дочь Саша. Нужно было на телефон записать две сцены — на русском и на английском языках. А она владеет английским в совершенстве. К тому же она верила в меня, как никто. Все время говорила: «Мама, это такой шанс! Давай обязательно пробовать». Если бы не она, мне кажется, у меня вообще ничего не получилось бы.
Ответ на пробы пришел быстро, но я понимала, что есть еще несколько кандидатов. Я до последнего не верила в реальность происходящего. У меня не было бешеного восторга. Не знаю, хорошо это или плохо, но у меня срабатывает система самозащиты. Если вдруг не получится, не будет сильного разочарования. Вот так все и началось.
Passion.ru: Многие актеры соглашаются играть, когда у них с персонажем очень много общего либо они полные противоположности. Какая история у вас с вашей Светланой Петровой?
Алена Хмельницкая: В первую очередь меня, конечно, привлек сам проект, но и роль досталась интересная. Хорошего в моей героине вообще нет ничего, она антагонист главного персонажа. В сериале все шпионы, и нельзя говорить о том, что кто-то хороший, а кто-то плохой. Просто к главной героине ты испытываешь какие-то чувства. В ней, несмотря на то что она шпионка, много человеческого. У нее трогательные отношения с дочерью. Ей сопереживаешь, потому что она жертва обстоятельств.
Моя Светлана Петрова — схематичное и прагматичное зло. Ее характеризует ее же фраза: «Если есть шанс поиграть в бога, этим надо воспользоваться».
Она мощная личность, прошедшая через многое. Надеюсь, общего у нас нет ничего (смеется), но играть такую героиню было интересно.
Фото: Фото Василия Цеверетинова из личного архива Алены Хмельницкой
Passion.ru: Вы почувствовали разницу в работе в российском и зарубежном проектах?
Алена Хмельницкая: Радикальное отличие в бюджетах. У нас тоже, конечно, появляются блокбастеры с большим финансированием, но пока разница ощутима. А съемочные процессы похожи. Когда ты профессионал, можешь играть на любом языке и всегда понимаешь, что нужно делать. Работать в смешанной международной группе было интересно.
Кстати, у сериала было несколько режиссеров. Это нормальная практика для Запада. У нас такое тоже бывает, но нечасто.
Passion.ru: А как же язык? Александра ездила с вами на съемки?
Алена Хмельницкая: Нет, конечно. Я прилично говорю на английском. Испанский я понимаю, потому что мой первый иностранный язык французский.
Passion.ru: Вы сказали, что дочь вам помогала с пробами. А вообще вы с ней советуетесь по поводу работы? Или с другими членами семьи?
Алена Хмельницкая: Я не советуюсь, принимать мне предложение или нет, но их мнение для меня важно. Саша из киношной семьи и училась на режиссера. Она профессионал, может что-то подсказать.
Passion.ru: Когда выходит фильм с вашим участием, вы устраиваете семейные просмотры?
Алена Хмельницкая: Такое бывает редко. Сейчас я снимаюсь в основном в сериалах, поэтому почти не удается сесть всем вместе и все посмотреть. Но когда выходит фильм, я смотрю и провожу работу над ошибками.
Passion.ru: Есть ли у вас такие фильмы, которые вообще не хочется пересматривать?
Алена Хмельницкая: Есть, потому что они не особо интересные, для одного раза. Но могу сказать, что работаю я честно и профессионально в любом случае. Нет такого, что в этом фильме сыграю на пять с плюсом, а в другом не буду стараться. Мне не стыдно за свою работу.
Но кино — это в конечном счете режиссер. Ты можешь быть гениальным актером, но есть монтаж, операторская работа, это производство, и актер в нем — зависимый персонаж.
Фото: Фото Василия Цеверетинова из личного архива Алены Хмельницкой
Passion.ru: Когда наше кино выйдет на международный уровень?
Алена Хмельницкая: Думаю, что сейчас как раз идет этот процесс. Многие наши фильмы получают награды на международных фестивалях, Netflix запускает в России проекты. Мне очень нравится то, что происходит. Я смотрю наши сериалы, радуют интересные сценарии, появилось много жанров. Поэтому сейчас как раз-таки расцвет российского кино.
Passion.ru: Алена, ваши родители были известными артистами балета, а вы в детстве занимались спортом. Как вы попали в кино?
Алена Хмельницкая: С балетом у меня не сложилось. У меня не было фанатичного желания им заниматься. К тому же я была крупной девочкой для того времени. Родители не тащили меня в свою профессию. То, что я хочу пойти в театр и в кино, я поняла, когда мама стала работать ассистентом Владимира Васильева в постановке «Юнона и Авось» в «Ленкоме». Мне было 10 лет, когда я попала за кулисы театра, и меня это все очаровало.
Passion.ru: У вас были и времена, когда вам пришлось уйти из профессии… Вы руководили бутиком. Сильно переживали, что приходится заниматься нелюбимым делом, а зарабатывать деньги?
Алена Хмельницкая: Это было непростое время — начало 1990-х. И не я ушла из кино, а кино закончилось. Сериалы тогда еще не снимали. Был период безвременья, но мы были молодые и не воспринимали это как какую-то трагедию. Мы понимали, что грядут перемены, свобода, новая жизнь. Тогда снимали клипы и рекламу — этим пытались зарабатывать.
Саша была совсем маленькая, я была директором бутика. Но через три года все наладилось и я вернулась в профессию.
Фото: Фото Василия Цеверетинова из личного архива Алены Хмельницкой
Passion.ru: Огромная популярность пришла к вам после выхода фильма «Сердца трех». А когда вы поняли, что стали известной?
Алена Хмельницкая: Это странно, но я вообще этого момента не почувствовала. Не было такого, чтобы я проснулась и поняла: все — знаменита. Я давно снимаюсь, в то время не было интернета и социальных сетей. У меня все происходило плавно.
Отдачу от фильма «Сердца трех» я почувствовала не когда он прошел в кинотеатрах, а когда его стали часто показывать по телевизору. Его и правда показывают часто. И понимаю, что уже не одно поколение выросло на этом фильме.
Passion.ru: Алена, вы актриса, над которой не властно время. Вы выглядите так же прекрасно, как и 20 лет назад. В чем ваш секрет?
Алена Хмельницкая: Конечно, я не такая, как много лет назад (улыбается). Но когда люди встречают меня лично, часто говорят, что я в жизни выгляжу намного лучше, чем на экране. Не знаю, хорошо это или плохо. Часто я играю серьезных или стервозных дамочек, а в жизни я более веселая и смешливая.
Я не делаю ничего особенного. Естественно, я, как и все, слежу за питанием, в чем-то себя ограничиваю. Занимаюсь йогой, фитнесом, стараюсь, чтобы движения было много.
Хожу к косметологу, но ничего кардинального пока не делала. Люблю маски, массажи, делаю инъекции, я спокойно отношусь к уколам. Не могу сказать, что любимая процедура, но эффект от нее хороший.
Порой доходит до смешного. Выложишь в Сеть фото, на котором красиво накрашена и хорошо выглядишь, и начинаются комментарии: «Ну конечно, она тут себе отрезала, тут подрезала»… И это люди не спрашивают, а утверждают.
Я постараюсь максимально оттянуть время, когда потребуются кардинальные меры. Те, кто работает лицом, должны пристально следить за внешностью. Я нормально отношусь к пластическим операциям, но есть и риск. Не хочется потерять внешность и профессию. Красота важна, но важна и живая мимика. Те, кто ложатся под нож хирурга, очень смелые.
Passion.ru: Насколько у вас близкие отношения с дочерями? Вы больше мама и дети или мама и подруги? Они доверяют вам самое сокровенное?
Алена Хмельницкая: Я мама-друг. С Сашей у нас очень близкие отношения, а с Ксюшкой пока бодаемся немножко. У нее начинается сложный подростковый период, когда человек сам не понимает, отчего его колбасит (смеется). Я сама себя помню в этом возрасте. Меня накрывало всякими противоречиями, гормоны играли и все такое.
У Саши в этом возрасте не было проблем. Она всегда была адекватной и в возрасте Ксюши казалась на 10 лет старше.
Passion.ru: Ваша старшая дочь Александра уже взрослый человек, редкой красоты девушка и талантливая певица… Она решила посвятить жизнь музыке? В кино не планирует сниматься?
Алена Хмельницкая: Она не только поет, но и сочиняет. Сниматься не хочет. Иногда Саша работает вторым режиссером в кино. Возможно, когда-то захочет что-то снять свое. Все может быть.
Passion.ru: А Ксюша уже рассказала, кем хочет стать?
Алена Хмельницкая: У нее пока нет четкого представления, чем она хочет заниматься. Она хочет быть то космонавтом, то актрисой (смеется). Но в наших реалиях и эти профессии, оказывается, можно совмещать.
Passion.ru: Что ваши дочери взяли от вас, а что от отца?
Алена Хмельницкая: У Саши больше папиного, но, конечно, она не его стопроцентная копия. Ксюша больше похожа на меня, но вообще сложно сказать…
Passion.ru: Алена, не могу обойти стороной ваши отношения с бывшим мужем Тиграном Кеосаяном и его новой избранницей Маргаритой Симоньян. Не всем после расставания удается сохранить дружеские отношения. Насколько трудно вам было сберечь этот мост, а не сжечь его? Даже ваши подписчики удивляются тому, какими любезностями вы обмениваетесь…
Алена Хмельницкая: Подписчики привыкли уже (смеется). Никакие мосты мы не налаживали. Все получилось само собой, и я этому рада. Мы даже не были знакомы с Маргаритой, а потом прошло время. И когда мы встретились на дне рождения Ксюши, пообщались. Когда людям нечего делить и ни у кого нет чувства обиды, все складывается хорошо.
У меня внутри нет никакой злости. Я не могу ответить, как так получилось. Вернее, могу, но об этом надо книгу писать…
Passion.ru: Возможно, напишете и кому-то ваши советы пригодятся…
Алена Хмельницкая: Да, все может быть… Надо просто принять, что в жизни что-то заканчивается — так бывает. Люди могут прожить всю жизнь вместе, но это редко случается. А дальше все зависит от человека: жить красиво или погрязнуть в разборках. Но это бессмысленно и отравляет жизнь. У меня не было ни одной мысли, чтобы изменить ситуацию. Не было соперничества, было просто расставание с мужем. Папа, естественно, никуда из жизни дочек не делся.
Конечно, у всех все происходит по-разному. У меня получилось так — и слава богу. И после нашего знакомства начался новый крутой этап в жизни. Я рада, что это Маргарита, что она такая, что мы можем общаться и вместе заниматься благотворительностью. Мы направили свою бурную энергию на благие цели.
Фото: Starface
Passion.ru: Александр делал вам предложение руки и сердца?
Алена Хмельницкая: Мы живем вместе восьмой год. У нас, к счастью, все хорошо. Мы разговариваем о браке, но у нас нет цели оформить наши отношения юридически. Это ничего не изменит в отношениях. Для меня это не важно, и для Саши, я так понимаю, тоже. Нас этот вопрос не особо волнует.
Passion.ru: За годы совместной жизни у вас уже появились какие-то семейные традиции?
Алена Хмельницкая: До пандемии мы много путешествовали. Саша любит Азию и жаркие страны. Я до этого в Азии не была. А с ним ездили на Бали, в Таиланд, на Шри-Ланку, в Индию.
Passion.ru: Путешествуете с детьми?
Алена Хмельницкая: С Ксюшей и иногда, если получается, с его сыном, тоже Сашей. Моя Саша взрослая, у нее своя жизнь.
Когда мы только познакомили Ксюшу и Сашиного сына, дочь была совсем маленькая, но они играли вместе. Но теперь между ними пропасть: 11 и 16 лет — это большая разница. Конечно, со временем она сгладится.
Passion.ru: С годами изменилось ли ваше осознание того, что такое любовь?
Алена Хмельницкая: Мы меняемся и растем. В молодости все воспринимается по одному, через годы — иначе. Я стала спокойнее. Думаю, что тоже в силу возраста. Жизнь не может быть всегда одинаковой, любовь тоже видоизменяется.
Фото: Фото Василия Цеверетинова из личного архива Алены Хмельницкой
Passion.ru: Алена, вы упомянули про благотворительность. Расскажите о вашем проекте.
Алена Хмельницкая: Нашему с Александрой Франк фонду «Звезда на ладошке» уже год. Мы помогаем детям с СМА (спинально-мышечная атрофия, — прим. ред.). Но вообще помогать детям мы начали два года назад со сбора денег для одного мальчика. Включились в процесс и втянулись в эту тему. Потом стало понятно, что работу нужно систематизировать.
Если бы не Саша Франк, то я одна не решилась бы открыть фонд. Но мы с ней хорошо дополняем друг друга: она может то, чего не могу я, и наоборот.
У нас много подопечных, но не все стоят в очереди на дорогущие уколы. Мы собираем и на реабилитацию. Одновременно подопечными фонда могут быть до 10 человек, в очереди находится еще больше детей. Это разные направления лечения, разные суммы, но диагноз всегда один — СМА. За год мы помогли собрать деньги на самый дорогой в мире укол 20 подопечным, а всего через фонд уже прошли около 100 детей.
Passion.ru: Где брать силы на такую непростую работу, когда каждый день нужно общаться с больными детьми и родителями в отчаянии?
Алена Хмельницкая: Когда энергия перерастает в действие, как это ни странно, становится легче. Когда сидишь, плачешь и не понимаешь, что делать, сил вообще не остается. А когда начинаешь действовать, энергию и сострадание направляешь в реальную помощь. Дорогу осилит идущий. Основателями фонда являемся я и Саша Франк, а попечителями — Маргарита Симоньян, Дмитрий Певцов и Арина Шарапова. Проблему лечения СМА невозможно решить без помощи государства. И Маргарита очень помогает, когда нужно достучаться до чиновников и ведомств.
Passion.ru: Три секрета счастья Алены Хмельницкой.
Алена Хмельницкая: Нет никаких секретов, счастье — это момент. У меня замечательная и интересная жизнь. Не могу жаловаться. Не устаю благодарить всевышнего за то, что у меня все так складывается. Человеку главное — понять, что дает ощущение счастья. Для меня это общение с людьми, которые со мной рядом, и любимая работа…
Фото: Василия Цеверетинова из личного архива Алены Хмельницкой, Starface, @dashadare/ Instagram Алены Хмельницкой