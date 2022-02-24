Алена Хмельницкая — о красоте: «Ничего радикального не делала, а мне приписывают пластику»

Passion.ru: Алена, совсем недавно состоялась премьера фильма «С холода» от Netflix, где вы сыграли одну из ролей. Как вы попали в международный проект?

Алена Хмельницкая: Артисты роли не выбирают, а рассматривают предложения, которые к ним поступают. У моего актерского агента есть связь с международными агентами. Поступил запрос: нужна русская актриса в возрасте 45-50 лет, было описание характера персонажа. Мы отправили фото и ссылки на соцсети, их сейчас, кстати, рассматривают как портфолио. И когда мне ответили, что по фото я подошла, мне прислали сцены для самопроб.

Мне очень помогла старшая дочь Саша. Нужно было на телефон записать две сцены — на русском и на английском языках. А она владеет английским в совершенстве. К тому же она верила в меня, как никто. Все время говорила: «Мама, это такой шанс! Давай обязательно пробовать». Если бы не она, мне кажется, у меня вообще ничего не получилось бы.

Ответ на пробы пришел быстро, но я понимала, что есть еще несколько кандидатов. Я до последнего не верила в реальность происходящего. У меня не было бешеного восторга. Не знаю, хорошо это или плохо, но у меня срабатывает система самозащиты. Если вдруг не получится, не будет сильного разочарования. Вот так все и началось.

Passion.ru: Многие актеры соглашаются играть, когда у них с персонажем очень много общего либо они полные противоположности. Какая история у вас с вашей Светланой Петровой?

Алена Хмельницкая: В первую очередь меня, конечно, привлек сам проект, но и роль досталась интересная. Хорошего в моей героине вообще нет ничего, она антагонист главного персонажа. В сериале все шпионы, и нельзя говорить о том, что кто-то хороший, а кто-то плохой. Просто к главной героине ты испытываешь какие-то чувства. В ней, несмотря на то что она шпионка, много человеческого. У нее трогательные отношения с дочерью. Ей сопереживаешь, потому что она жертва обстоятельств.