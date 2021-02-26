Маргарита Симоньян впервые показала лица дочерей

Маргарита Симоньян впервые показала своих дочерей, старшей из которых семь лет, а младшей – один год. В своем микроблоге Маргарита опубликовала видео, на которой играют ее дочери.

Однако обычных смайликов, которыми телеведущая и журналист прикрывала лица детей, на этот раз не было. Ранее она отмечала, что делает она это не из-за предрассудков, а потому что уважает семилетнюю Марьяну, шестилетнего Баграта и годовалую Маро, которые имеют право на частную жизнь.

Это сразу отметили подписчики Маргариты, Марьяна и Маро очень хорошенькие и похожи на папу, мужа Маргариты Тиграна Кеосаяна.

За шесть лет брака у Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна появилось трое детей — дочери Марьяна, Маро и сын Баграт. У Тиграна Кеосаяна есть также две дочери от актрисы Алены Хмельницкой. Бывшие супруги поддерживают прекрасные отношения, и сама Маргарита также дружит с актрисой — ранее она с теплотой поздравила ее с днем рождения.

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