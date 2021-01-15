Маргарита Симоньян похвасталась, как ее годовалая дочь учит армянскй

Маргарита Симоньян показала милое видео, как ее младшая дочь и племянница учат армянский язык по картинкам. Причем понимают армянский они, по словам Маргариты, даже лучше, чем она сама. Лица детей на видео, по традиции, прикрыты смайликами, что вызывает огромную поддержку подписчиков журналистки.

«Тот неловкий момент, когда твои годовалые дочь и племянница понимают армянский, а ты — нет)», — пишет Симоньян.

Подписчики в комментариях похвалили Маргариту за правильное и разумное воспитание детей, а также за то, что она учит детей языку с самого детства. Некоторые посетовали на то, что сама Симоньян не помнит родного языка — знание со временем постепенно стирается. Поклонники утешили ее, отметив, что дети потом со временем снова могут научить ее армянскому.

Некоторые из подписчиков интересуются, как обстоят дела с армянским у дочек Алены Хмельницкой от первого брака, с мужем Маргариты Тиграном Кеосаяном. Бывшие супруги сумели сохранить теплые отношения после развода, и общаются семьями.

На день рождения Хмельницкой, Маргарита тепло поздравила ее с праздником и сделала ей множество комплиментов.