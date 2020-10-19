Маргарита Симоньян показала трогательное видео с младшей дочерью: «Нашей Марошке сегодня годик»
Фото: Instagram Маргариты Симоньян
Дочери Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян Маро исполнился год. В честь именинницы известная журналистка и многодетная мама опубликовала видео с малышкой. «А нашей Марошке сегодня годик», — написала она.
Друзья и подписчики начали поздравлять девочку с днем рождения в многочисленных комментариях: «Поздравляю!!! Пусть растёт здоровой, счастливой, любимой, на радость родителям», «Такая красотка и позитивная, дай бог здоровья!», «Поздравляю, Маргарита! Вы удивительная женщина! Восторгаюсь вами!», «С первой серьезной датой! Здоровья, радости и счастливого детства», «Как быстро летит время.... Самые искренние поздравления малышке Маро», «Ой, какой смех заразительный!)) С днем рождения вас!)», «Уже годик! Как вчера родилась! Поздравляю от души! Пусть растёт здоровой и умной как Мама девочкой!».
Напомним, Маргарита Симоньян — главный редактор международного информационного агентства RT. Она является возлюбленной актера и режиссера Тиграна Кеосаяна. Пара сошлась в 2012 году, после того как Тигран расстался со своей бывшей женой актрисой Аленой Хмельницкой. В союзе с новой пассией у Кеосаяна родились трое детей: две дочери Марьяна и Маро, а также сын Баграт. От предыдущего брака у Тиграна также остались две дочери — Александра и Ксения.
Фото и видео: Instagram
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