Маргарита Симоньян показала трогательное видео с младшей дочерью: «Нашей Марошке сегодня годик»

Напомним, Маргарита Симоньян — главный редактор международного информационного агентства RT. Она является возлюбленной актера и режиссера Тиграна Кеосаяна. Пара сошлась в 2012 году, после того как Тигран расстался со своей бывшей женой актрисой Аленой Хмельницкой. В союзе с новой пассией у Кеосаяна родились трое детей: две дочери Марьяна и Маро, а также сын Баграт. От предыдущего брака у Тиграна также остались две дочери — Александра и Ксения.