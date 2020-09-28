Маргарита Симоньян показала, как поздравила сына с днем рождения
Фото: www.instagram.com/m_simonyan/
Маргарита Симоньян, главный редактор RT, поздравила сына с днем рождения. В своем Instagram она опубликовала пост, где показала фруктово-ягодный торт, который стал символом детского праздника.
Сыну Маргариты Симоньян Баграту исполнилось 6 лет.
У Маргариты Симоньян и ее гражданского мужа, кинорежиссера Тиграна Кеосаяна трое детей — семилетняя дочь Марьяна, шестилетний сын Баграт и дочь Маро, который в октябре исполнится один годик.
Подписчики оценили аппетитный торт, который Симоньян приготовила на день рождения сына. Некоторые, однако, не удержались от критики в адрес медиаменеджера относительно ее высказываний о сложной ситуации в Армении. Примечательно, что в своем Instagram Симоньян не обсуждает политику и работу, а рассказывает о своей жизни, семье и детях.
Месяц назад Симоньян призналась в личной трагедии – недавно она потеряла ребенка, которым забеременела спустя 4 месяца после рождения младшей дочери.
Фото: Instagram Маргариты Симоньян
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