Маргарита Симоньян показала, как поздравила сына с днем рождения

Маргарита Симоньян, главный редактор RT, поздравила сына с днем рождения. В своем Instagram она опубликовала пост, где показала фруктово-ягодный торт, который стал символом детского праздника.

Сыну Маргариты Симоньян Баграту исполнилось 6 лет.

У Маргариты Симоньян и ее гражданского мужа, кинорежиссера Тиграна Кеосаяна трое детей — семилетняя дочь Марьяна, шестилетний сын Баграт и дочь Маро, который в октябре исполнится один годик.