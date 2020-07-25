Марат Башаров продает квартиру, в которой собирался жить с женой и сыном

По информации издания «СтарХит», в квартире есть не только 4 отдельные комнаты, но и кабинет, столовая, кухня и прачечная. Также из апартаментов имеется отдельный выход на крышу, откуда открывается красивый вид на город. Сейчас актер предпочитает проводить время в загородном доме, который расположен в Подмосковье, а в столицу выбирается только по работе, поэтому, вполне возможно, городская квартира ему больше не нужна.

На отцовской даче часто бывает и сын артиста от второго брака Марсель. Совсем недавно Башаров публиковал в своем Инстаграм кадры их совместного времяпрепровождения на загородном участке.

Марсель - сын актера Марата Башарова и его третьей жены Елизаветы Шевырковой, которая долгое время являлась поклонницей артиста. В 2016 году она родила от Башарова сына, а в 2017-ом пара официально расписалась. К сожалению, брак просуществовал недолго. Не прошло и года с момента свадьбы, как Елизавета попала в больницу с травмами руки. В 2018 году история повторилась, но на этот раз Шевыркова оказалась у врачей с травмой носа. СМИ сообщили, что все это - дело рук звездного супруга, который в состоянии опьянения, якобы, набросился на жену с кулаками. В 2019 году женщина подала на развод, и супругов развели, но скандалы на этом не закончились. В апреле 2020 года Марат Башаров выложил в Инстаграм видео семейной ссоры, на котором Елизавета обвиняет бывшего мужа в алкоголизме. Выяснение отношений происходит на глазах у маленького Марселя. Поклонники актера не поддержали и остались недовольны, что артист выносит подобные сцены на публику. Сейчас пара, похоже, помирилась. Елизавета сама публикует в своем Инстаграм фотографии сына, отдыхающего на даче отца.