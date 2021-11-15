Манижа выходит замуж за режиссера, который ставил номер Russian Woman

Певица Манижа, которая представляла Россию на конкурсе «Евровидение» и режиссер Ладо Кватания, который и стал этот номер, собираются пожениться.

Предложение певице ее возлюбленный сделал еще летом – а рассказала об этом звезда при помощи функции «воспоминаний» в Instagram, которая предлагает пользователям вспомнить один свой летний день.

Певица опубликовала в сториз кадр со своим возлюбленным и кольцом на пальце, и подписала:

«Я сказала "да"!»