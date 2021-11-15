Манижа выходит замуж за режиссера, который ставил номер Russian Woman
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @manizha
Певица Манижа, которая представляла Россию на конкурсе «Евровидение» и режиссер Ладо Кватания, который и стал этот номер, собираются пожениться.
Предложение певице ее возлюбленный сделал еще летом – а рассказала об этом звезда при помощи функции «воспоминаний» в Instagram, которая предлагает пользователям вспомнить один свой летний день.
Певица опубликовала в сториз кадр со своим возлюбленным и кольцом на пальце, и подписала:
«Я сказала "да"!»
Фото: @manizha
Слухи об отношениях пары появились еще этой весной, а позже подтвердились, но певица не стремилась рассказывать поклонникам все подробности личной жизни.
Напомним, Манижа стала одной из самых обсуждаемых звезд российского шоу-бизнеса после того, как ее выбрали представлять нашу страну на музыкальном конкурсе «Евровидение».
Поскольку девушка родом из Таджикистана, многие решили, что она не может быть участницей от России. Много споров вызвал и ее номер, Russian woman. Несмотря на это, сдаваться певица не стала и успешно выступила, заручившись поддержкой многих звезд российской эстрады. Поддержал Манижу на конкурсе и режиссер — их плодотворное сотрудничество закончилось романом.
Фото: Instagram, Global Look press