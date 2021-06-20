Ивана Урганта возмутила агрессивная реакция на его интервью с Манижей

Ивана по-настоящему поразили агрессивные комментарии. И он искренне считает, что на государственном уровне, должны отслеживаться и пресекаться такие ярые националистические высказывания, которые позволяют себе пользователи социальных сетей. Часто будучи абсолютно уверенными, что это останется безнаказанным.

Также, Ургант призвал власти обратить на это пристальное внимание: «Если идет погоня за исторической справедливостью, за теми, кто ставит под сомнение различные исторические события в нашей стране, я бы предложил погоняться и за теми, кто явно и открыто разжигает ненависть и сеет вражду», — добавил он в интервью КП.