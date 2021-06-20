Ивана Урганта возмутила агрессивная реакция на его интервью с Манижей
Иван Ургант поделился, что некоторые комментарии зрителей, по-настоящему возмутили ведущего: в них он увидел прямое разжигание межнационального конфликта. И причиной агрессии в сторону программы, ведущего и гостьи, стало абсолютное совпадение: выпуск стал 1488м в истории шоу, но, как оказалось после, для сторонников нацистских убеждений эти цифры имеют какое-то особое значение.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Иван поспешил прояснить ситуацию: «Так совпало. Как мне объяснили более молодые коллеги, эта история скорее была неким мемом, чем чем-то серьезным. Но пару довольно омерзительных комментариев я потом прочитал. Из чего я делаю вывод, что огонечек где-то теплится», — поделился Иван в интервью Комсомольской правде.
Ивана по-настоящему поразили агрессивные комментарии. И он искренне считает, что на государственном уровне, должны отслеживаться и пресекаться такие ярые националистические высказывания, которые позволяют себе пользователи социальных сетей. Часто будучи абсолютно уверенными, что это останется безнаказанным.
Также, Ургант призвал власти обратить на это пристальное внимание: «Если идет погоня за исторической справедливостью, за теми, кто ставит под сомнение различные исторические события в нашей стране, я бы предложил погоняться и за теми, кто явно и открыто разжигает ненависть и сеет вражду», — добавил он в интервью КП.
Фото и видео: Вечерний Ургант, StafFace, Global Look Press
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