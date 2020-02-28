«Мамина мини-копия»: поклонники Аллы Пугачевой обсуждают ее домашнее фото с 6-летней дочерью
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Поклонники семьи Максима Галкина и Аллы Пугачевой сегодня получили двойной презент. Сначала глава семейства показал нежное фото с женой и детьми, а после Примадонна поделилась с подписчиками душевным снимком с 6-летней дочерью Лизой.
«Счастье в надежных руках», — подписала фотографию Алла Пугачева.
«Как же она любит свою маму», «Мамина доча, мини-копия», «Лиза — это тот самый миллион алых роз», «Трогательное и прекрасное фото! Замечательные мама с доченькой! Счастья вам! Поклонница вашего таланта, Аллочка! Всегда желаю Вам выглядеть молодо и красиво!», «Фото очень трогательное, сердечное, теплое», «Самые надежные руки мамы», «Красавицы», — написали Алле Борисовне и Лизе в комментариях.
А вам нравится семья Аллы Борисовны и Максима Галкина?
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!