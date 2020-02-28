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«Мамина мини-копия»: поклонники Аллы Пугачевой обсуждают ее домашнее фото с 6-летней дочерью

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева

Фото: Instagram

На странице Примадонны в Instagram появилась фотография, которая передают любовь матери и ребенка. Снимок привел в восторг подписчиков Аллы Пугачевой.

Поклонники семьи Максима Галкина и Аллы Пугачевой сегодня получили двойной презент. Сначала глава семейства показал нежное фото с женой и детьми, а после Примадонна поделилась с подписчиками душевным снимком с 6-летней дочерью Лизой.

«Счастье в надежных руках», — подписала фотографию Алла Пугачева.

«Как же она любит свою маму», «Мамина доча, мини-копия», «Лиза — это тот самый миллион алых роз», «Трогательное и прекрасное фото! Замечательные мама с доченькой! Счастья вам! Поклонница вашего таланта, Аллочка! Всегда желаю Вам выглядеть молодо и красиво!», «Фото очень трогательное, сердечное, теплое», «Самые надежные руки мамы», «Красавицы», — написали Алле Борисовне и Лизе в комментариях.

А вам нравится семья Аллы Борисовны и Максима Галкина?

Фото и видео: Instagram

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