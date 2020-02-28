«Мамина мини-копия»: поклонники Аллы Пугачевой обсуждают ее домашнее фото с 6-летней дочерью

«Как же она любит свою маму», «Мамина доча, мини-копия», «Лиза — это тот самый миллион алых роз», «Трогательное и прекрасное фото! Замечательные мама с доченькой! Счастья вам! Поклонница вашего таланта, Аллочка! Всегда желаю Вам выглядеть молодо и красиво!», «Фото очень трогательное, сердечное, теплое», «Самые надежные руки мамы», «Красавицы», — написали Алле Борисовне и Лизе в комментариях.

А вам нравится семья Аллы Борисовны и Максима Галкина?