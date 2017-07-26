«Мамина копия»: поклонники обсуждают новую фотографию сына Ксении Собчак и Максима Виторгана
С рождением ребенка Ксения Собчак сильно изменилась. Еще буквально пару лет назад никто из ее окружения не мог даже представить себе, что известная своими резкими высказываниями по поводу младенцев телеведущая будет умиляться детской ножке и склонившемуся над ней отцу.
Оба — и Ксения Собчак, и Максим Виторган — скрывают лицо своего малыша. Но сегодня в блоге молодой мамы появился кадр, на котором можно рассмотреть черты личика Платона. Сын — копия мамы, решили подписчики.
Фанаты пары умиляются также словам, которыми молодая мама сопроводила публикацию. «Нюхаем счастье», — написала Собчак.
Напомним, что Ксения стала мамой в ноябре прошлого года. Как долго еще она продержится, скрывая лицо ребенка, неизвестно. Но все — и трогательные кадры купания младенца, и снимки моментов его жизни — говорят о том, что совсем скоро мы сможем узнать, правы ли были поклонники.
Платон Максимович с утра при параде и с букетом. Поздравляет любимую сестру Полину с днем рождения 🌸🌸🌸:)
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
Фото: instagram.com