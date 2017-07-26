Ксения Собчак все чаще делится кадрами семейной идиллии

С рождением ребенка Ксения Собчак сильно изменилась. Еще буквально пару лет назад никто из ее окружения не мог даже представить себе, что известная своими резкими высказываниями по поводу младенцев телеведущая будет умиляться детской ножке и склонившемуся над ней отцу.

Оба — и Ксения Собчак, и Максим Виторган — скрывают лицо своего малыша. Но сегодня в блоге молодой мамы появился кадр, на котором можно рассмотреть черты личика Платона. Сын — копия мамы, решили подписчики.