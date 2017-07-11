Ксения Собчак и Максим Виторган научили сына задерживать дыхание под водой

Став мамой, Ксения Собчак, как настоящая отличница штудирует книжки о воспитании детей. Следуя советам специалистов, в холодное время года она закаливала маленького Платона, а теперь — учит его плавать. Сегодня звезда похвасталась успехами своего чада: «Мой подводный пловец уже вовсю задерживает дыхание и знает слово "ныряем"!»

Считается, что плавание в бассейне очень полезно младенцам: оно позволяет тренировать мышцы без нагрузки на позвоночник, когда легкого массажа и домашней ванночки уже недостаточно. В некоторых спортивных клубах даже принимают детей с 6-8 месяцев для обучения их азам плавания, точнее сохранения их: у маленьких детей при раннем начале занятий еще не потеряны врожденные плавательные движения. В будущем такие дети не станут бояться воды.

Стоит отметить, что такой же стратегии развития детей придерживается и Алла Борисовна Пугачева. Ее дочь Лиза с малых лет занималась в бассейне с тренером, и теперь умеет не только надолго задерживать дыхание под водой, но и плавает как настоящая русалочка.

Фото: instagram.com