«Мамина копия»: Джессика Альба показала дочь, которая похожа на нее, как две капли воды

Джессика Альба в своем Instagram похвасталась старшей красавицей-дочкой, которая выросла буквально ее точной копией. Онор уже 12 лет и ростом она с маму — ранее актриса поделилась в блоге фотографией, на которой стоит с дочкой спина к спине. На фото видно, что девочка выше самой Джессики. Это даже довело актрису до слез.

Сегодня Альба поделилась новым видео со старшей дочкой — вместе они записали веселый домашний танец в своих костюмчиках.

«Каникулы», — подписала видео Джессика.

Поклонники актрисы восторгаются ее дочкой:

«Лучшие!», «Какая уже взрослая Онор, как она выросла так быстро?», «Какие красотки обе!», «У дочери такая же отличная фигура, как и у мамы!», «Сестренки!», «И вы, и ваша доченька такие милые, просто красавицы!», «Такие красотки и умнички, папа наверное гордится вами», «Такое атмосферное видео, и елочка уже стоит», «Какие смешные пижамки на вас!», «Взрослая такая уже, с ума сойти», «Красавицы обе».

Джессика не уступает молоденькой дочке и тоже может похвастаться отличной фигурой — во время карантина она показала пресс, станцевав зажигательный танец.

Онор — старшая дочка Джессики Альбы и ее супруга, Кэша Уоррена. У пары есть еще одна дочка, Хэвен, а также маленький сын по имени Хейз. Его родители показывают публике очень редко.