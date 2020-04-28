Джессика Альба показала идеальный пресс в зажигательном танце
Джессика Альба, которой, к слову, сегодня, 28 апреля, исполняется 39 лет, находится в великолепной физической форме. Не отстает от нее и 11-летняя Онор, которая растет копией своей звездной мамы. Сейчас актриса с семьей из-за пандемии коронавируса сидит на карантине дома, потому праздновать планирует в узком семейном кругу. И в честь этого мать и дочь решили записать новое видео для социальной сети TikTok, в котором исполнили короткий зажигательный танец.
Для ролика они нарядились в одинаковые купальники телесного цвета, надели белые шляпы и рубашки и включили песню Hustle & Flow. Их движения четко попадают в ритм и практически симметричны. А сходство между Джессикой и Онор просто поражает. Это отметила и сама Альба, подписавшая видео: «Мой малыш-близнец, бууу!» Также актриса радостно написала: «Мое сердце переполнено от любви. Моя семья просто лучшая. Я очень рада, что в изоляции нахожусь с ними. Мы не слишком много ссорились и не тратили время, которое проводим вместе, впустую. И это именно Онор научила меня этому новому танцу для TikTok».
Бросающуюся в глаза родственную связь прокомментировали и поклонники звезды. Но еще больше их поразило то, как выглядит фигура их любимицы. Джессика всегда пропагандирует активный образ жизни, и изоляция – не помеха этому. «Если вы можете быть активными, старайтесь не упускать любой возможности поддерживать форму, это полезно в том числе и для кровотока, – пояснила она в одном из интервью. – Если вы можете заниматься спортом 2-3 раза в неделю – это прекрасно, достаточно даже небольшой физической активности, будь то йога или прогулка, езда на велосипеде или что-то в этом роде, не упускайте этой возможности». Альба говорит, что поддерживать форму ей помогает пилатес, благодаря ему же она может сохранять гибкость. Кроме того, она занимается танцами, потому что это весело.
Фото: globallookpress
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