Джессика Альба показала идеальный пресс в зажигательном танце

Для ролика они нарядились в одинаковые купальники телесного цвета, надели белые шляпы и рубашки и включили песню Hustle & Flow. Их движения четко попадают в ритм и практически симметричны. А сходство между Джессикой и Онор просто поражает. Это отметила и сама Альба, подписавшая видео: «Мой малыш-близнец, бууу!» Также актриса радостно написала: «Мое сердце переполнено от любви. Моя семья просто лучшая. Я очень рада, что в изоляции нахожусь с ними. Мы не слишком много ссорились и не тратили время, которое проводим вместе, впустую. И это именно Онор научила меня этому новому танцу для TikTok».

Бросающуюся в глаза родственную связь прокомментировали и поклонники звезды. Но еще больше их поразило то, как выглядит фигура их любимицы. Джессика всегда пропагандирует активный образ жизни, и изоляция – не помеха этому. «Если вы можете быть активными, старайтесь не упускать любой возможности поддерживать форму, это полезно в том числе и для кровотока, – пояснила она в одном из интервью. – Если вы можете заниматься спортом 2-3 раза в неделю – это прекрасно, достаточно даже небольшой физической активности, будь то йога или прогулка, езда на велосипеде или что-то в этом роде, не упускайте этой возможности». Альба говорит, что поддерживать форму ей помогает пилатес, благодаря ему же она может сохранять гибкость. Кроме того, она занимается танцами, потому что это весело.