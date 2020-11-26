«Мама словно ваша девушка»: бывший муж Полины Гагариной показал очень молодую маму

Дмитрий Исхаков, бывший супруг Полины Гагариной, показал свою очень молодую маму. После его рассуждений о поиске новой суженой, многие из его подписчиков решили, что Исхаков опубликовал фото новой возлюбленной.

«Нет ничего важнее семьи и никто меня не переубедит никогда. Однажды вы все это поймёте, те кто не согласен. Лучшее и самое ценное, что случалось со мной, это моя семья. Дети. Я бесконечно благодарен за все это Вселенной. На фото я и моя мама 10 лет тому назад...», – пишет Дмитрий.

Поклонники засыпали маму комплиментами:

«Это ваши мама с папой? Вы очень похожи!», «Вы на этой фотографии на Киркорова похожи», «Мама!!!?!?!!!!?? Нереально красивая и молодая!!!!! Я даже подумала ваша новая возлюбленная, простите», «Какая молодая мама! Хорошо, что указали, то что это Мама, а то СМИ накрутили бы)))», «Вы нас запутали, Дмитрий.) Ведь Вы написали о семье и детях и ни чего о своей маме. Этот пост надо было посвятить именно ей. Прекрасная женщина на фото. Пусть она живëт долго-долго!», «Мама как ваша девушка».

Ранее Дмитрий Исхаков сокрушался о том, найдет ли он в своем возрасте идеальную женщину для себя. Он отметил, что, если бы не Тимати, он бы сам отправился на шоу «Холостяк» за новой пассией.