Мама Сергея Лазарева резко высказалась о личной жизни сына

Личная жизнь Сергея Лазарева — предмет вечных обсуждений. Мужчина скрывает все: не называет имени своей «половинки», даже сына он не показывал публике около трех лет. Сегодня по этому поводу высказалась его мама.

Перепалка между фанатами певца, в которую ввязалась Валентина Викторовна, возникла под фотографией маленького Сережи и его наследника.

«Папа/сын! Разница 32 года! И самое главное, что комбинезон тот же))) сохранился)) (мама сохранила)», — написал певец, спровоцировав жаркие споры.

Одни подписчики соглашались с музыкантом, другие — спорили, не заметив сходства.