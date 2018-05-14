Мама Сергея Лазарева резко высказалась о личной жизни сына

Личная жизнь Сергея Лазарева — предмет вечных обсуждений. Мужчина скрывает все: не называет имени своей «половинки», даже сына он не показывал публике около трех лет. Сегодня по этому поводу высказалась его мама.
Перепалка между фанатами певца, в которую ввязалась Валентина Викторовна, возникла под фотографией маленького Сережи и его наследника.
«Папа/сын! Разница 32 года! И самое главное, что комбинезон тот же))) сохранился)) (мама сохранила)», — написал певец, спровоцировав жаркие споры.
Одни подписчики соглашались с музыкантом, другие — спорили, не заметив сходства.
Кто-то из пользователей предположил, что Лазарев живет с мужчиной, а у мальчика нет матери. Это вывело Валентину Викторовну из себя.
«Да,он медийный человек.Вот и следите за его творчеством,а не за штанами,на концерты люди ходят уж не из-за его личной жизни, а чтоб насладиться музыкой и вокалом. <...> Вести диалог с людьми,которые живут чужой жизнью,ждут каких-то негативных событий в этих жизнях,чтоб насладиться,а если позитивные события,то вылить всю свою желчь,подпитаться энергией,НЕТ СМЫСЛА!!!!Мне таких людей жалко,несчастные,недолюбленные.Дай БОГ Вам Всем здоровья!!!!», — высказалась она.
Фото: instagram