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Сергей Лазарев подогревает слухи о своей нетрадиционной ориентации

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Фото из Instagram Сергея Лазарева
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В блоге популярного певца появились фотографии романтического ужина в необычной компании.

Личная жизнь Сергея Лазарева — тайна за семью печатями. Несмотря на то, что певец несколько лет встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой, его постоянно подозревают в нетрадиционной ориентации. Недавняя фотография, опубликованная в блоге Сергея Лазарева, только подогрела эти сплетни.

На снимке Сергей Лазарев и телеведущий Андрей Разыграев сидят за накрытым столом и планируют смотреть второй полуфинал «Евровидения-2018». Однако набор блюд на столе больше похож на романтический ужин, чем на посиделки друзей: клубника, малина, арбуз, сыр, белое вино.

Подписчики гадают, какие отношения связывают Сергея Лазарева и Андрея Разыграева: «Мне страшно на это фото смотреть😮 фрукты, шампанское и двое мужчин», «Шампанское и клубника... Мужики... Вам там камера не мешала отдыхать?», «Это ваш парень?», «Слева - муж?», «Нормальные мужики пьют пиво с рыбой, а не это», «нормальные мужчины пьют, хороший и качественный алкоголь, а не только пиво». Многие фолловеры стали на защиту артиста, объяснив выбор закусок пользой для здоровья.

Стоит отметить, что первый полуфинал «Евровидения—2018» Сергей Лазарев также смотрел в компании Андрея Разыграева. Телеведущий поделился в своем Instagram аналогичным фотоснимком.

Напомним, в 2014 году Сергей Лазарев впервые стал отцом. О том, что у певца есть сын, стало известно лишь спустя два года после появления малыша на свет. Имя женщины, родившей Никиту, неизвестно. Поклонники предполагают, что музыкант воспользовался услугами суррогатной матери.

Фото: instagram

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