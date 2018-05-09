Сергей Лазарев подогревает слухи о своей нетрадиционной ориентации

Личная жизнь Сергея Лазарева — тайна за семью печатями. Несмотря на то, что певец несколько лет встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой, его постоянно подозревают в нетрадиционной ориентации. Недавняя фотография, опубликованная в блоге Сергея Лазарева, только подогрела эти сплетни.

На снимке Сергей Лазарев и телеведущий Андрей Разыграев сидят за накрытым столом и планируют смотреть второй полуфинал «Евровидения-2018». Однако набор блюд на столе больше похож на романтический ужин, чем на посиделки друзей: клубника, малина, арбуз, сыр, белое вино.