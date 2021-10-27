Мама Прохора Шаляпина оказалась под следствием — в чем ее обвиняют

В обязанности Колесниковой входило распределение поручений между заключенными, а также заполнение табеля учета рабочего времени.

Однако, как сообщает телеграм-канал Baza, мать музыканта за деньги предлагала заключенным освободить их от работы, после чего заполняла табеля учета. Суммы, перечисленные Колесниковой, могли составлять от 10 до 16 тысяч.

Следователи, по данным издания, выявили четыре таких эпизода в период с 2019 по 2021 год. Сама обвиняемая сначала признала свою вину, однако позже изменила свои показания.