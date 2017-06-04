37-летняя Юлия Началова оказалась строгой мамой.

Популярная певица Юлия Началова — заботливая мама. Она воспитывает 11-летнюю дочь Веру, прислушиваясь к ее особенностям. Отец девочки, футболист Евгений Алдонин, также присутствует в ее жизни, но большая часть нагрузки все-таки остается на хрупких плечах матери.

Так, певица считает, что девочка очень похожа на нее внутренне и даже, возможно, более талантлива. «Несмотря на то что она наполовину творческая, наполовину спортивная, победили мои гены. Ей нравятся танцы, занятия музыкой, занятия вокалом», — сообщила певица в разговоре с редактором сайта «Летидор».

«Я загружаю Веру занятиями по мере ее сил, а сил у нее очень много. Я сама через все это проходила — эти музыкальные школы, танцы, театральные кружки, вокал в немереном количестве. Я ее понимаю, разговариваю с ней на эти темы, говорю, что так же, как и она, много занималась, что я понимаю, как ей трудно, что я ее поддерживаю», — рассказала звездная мама.

Артистка следит за учебой девочки, требуя, чтобы та не приносила плохих оценок: «У нас в семье в принципе не принято быть троечником. Но я никогда не ругаю за оценки. Я нашла к дочери подход, и, как мне кажется, моя методика очень действенна».