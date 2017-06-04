«Мама любовь не ищет»: Юлия Началова рассказала, как воспитывает дочь в одиночку
Популярная певица Юлия Началова — заботливая мама. Она воспитывает 11-летнюю дочь Веру, прислушиваясь к ее особенностям. Отец девочки, футболист Евгений Алдонин, также присутствует в ее жизни, но большая часть нагрузки все-таки остается на хрупких плечах матери.
Так, певица считает, что девочка очень похожа на нее внутренне и даже, возможно, более талантлива. «Несмотря на то что она наполовину творческая, наполовину спортивная, победили мои гены. Ей нравятся танцы, занятия музыкой, занятия вокалом», — сообщила певица в разговоре с редактором сайта «Летидор».
«Я загружаю Веру занятиями по мере ее сил, а сил у нее очень много. Я сама через все это проходила — эти музыкальные школы, танцы, театральные кружки, вокал в немереном количестве. Я ее понимаю, разговариваю с ней на эти темы, говорю, что так же, как и она, много занималась, что я понимаю, как ей трудно, что я ее поддерживаю», — рассказала звездная мама.
Артистка следит за учебой девочки, требуя, чтобы та не приносила плохих оценок: «У нас в семье в принципе не принято быть троечником. Но я никогда не ругаю за оценки. Я нашла к дочери подход, и, как мне кажется, моя методика очень действенна».
Строгая мама контролирует поведение дочери в соцсетях: «Смотрю, кто на нее подписался, что люди пишут. К тому же есть такая функция, как "родительский блок", то есть ребенок даже при желании не сможет зайти на какие-нибудь нехорошие сайты».
Своей личной жизнью Юлия Началова почти не занимается, полагаясь на судьбу: «Мама любовь не ищет, мама думает, что пусть лучше любовь сама ее найдет. Накануне дня рождения я подумала: 37 лет — это такая прекрасная дата! К этому времени ты уже морально окреп, ты уже прошел через какие-то испытания в жизни, ты приобрел определенный опыт, многое уравнялось в твоей душе. Как ни крути — золотая середина! Как говорил мой бывший муж Евгений Алдонин, это когда и ноги еще хорошо бегают, и голова хорошо соображает».
Мужчина, который понравится Юлии, должен быть «достойным и умным», разбираться в жизни и совершать настоящие поступки.
Фото: instagram