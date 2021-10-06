passion.ru
1 мин.

Мама Харламова одобрила его новую возлюбленную, которую называли копией Асмус

После развода с Кристиной Асмус актер завел отношения с коллегой — актрисой Катериной Ковальчук. И, несмотря на опасения поклонников, что это мимолетный роман, у пары, судя по всему, все серьезно и они даже живут вместе.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Катерина Ковальчук

Фото: @katerinakovalchyk

Гарик и Катерина уже не раз появлялись вместе на разных мероприятиях, однако не стремились слишком афишировать отношения. Ковальчук даже высказывалась по этому поводу — счастье любит тишину.

Однако, как стало известно корреспондентам издания «Телепрограмма», у пары действительно все серьезно.

«С этой весны у Гарика с прекрасной Катериной все серьезно. А теперь они еще и живут вместе. Можно сказать, что невеста, но пока не официальная жена. Про свадьбу же пока ничего не слышно», — сообщил изданию осведомленный источник.

Стоит отметить, что, по информации издания, Гарик даже познакомил избранницу со своей мамой: Катерина очень понравилась ей, и они даже посещают мероприятия вместе. Интересно, что положительное влияние на Харламова отмечают его друзья. Актер похудел и стал выглядеть намного лучше.

С бывшей женой, Кристиной Асмус, они сохранили дружеские отношения, чтобы вместе воспитывать ребенка, и Гарик даже снял дом по соседству с бывшей семьей, чтобы чаще видеть дочь Настю.