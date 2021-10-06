Мама Харламова одобрила его новую возлюбленную, которую называли копией Асмус

Гарик и Катерина уже не раз появлялись вместе на разных мероприятиях, однако не стремились слишком афишировать отношения. Ковальчук даже высказывалась по этому поводу — счастье любит тишину.

Однако, как стало известно корреспондентам издания «Телепрограмма», у пары действительно все серьезно.

«С этой весны у Гарика с прекрасной Катериной все серьезно. А теперь они еще и живут вместе. Можно сказать, что невеста, но пока не официальная жена. Про свадьбу же пока ничего не слышно», — сообщил изданию осведомленный источник.