Мама Харламова одобрила его новую возлюбленную, которую называли копией Асмус
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @katerinakovalchyk
Гарик и Катерина уже не раз появлялись вместе на разных мероприятиях, однако не стремились слишком афишировать отношения. Ковальчук даже высказывалась по этому поводу — счастье любит тишину.
Однако, как стало известно корреспондентам издания «Телепрограмма», у пары действительно все серьезно.
«С этой весны у Гарика с прекрасной Катериной все серьезно. А теперь они еще и живут вместе. Можно сказать, что невеста, но пока не официальная жена. Про свадьбу же пока ничего не слышно», — сообщил изданию осведомленный источник.
Стоит отметить, что, по информации издания, Гарик даже познакомил избранницу со своей мамой: Катерина очень понравилась ей, и они даже посещают мероприятия вместе. Интересно, что положительное влияние на Харламова отмечают его друзья. Актер похудел и стал выглядеть намного лучше.
С бывшей женой, Кристиной Асмус, они сохранили дружеские отношения, чтобы вместе воспитывать ребенка, и Гарик даже снял дом по соседству с бывшей семьей, чтобы чаще видеть дочь Настю.