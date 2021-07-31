Гарик Харламов сбросил 15 килограмм и начал собственный бизнес: развод пошел ему на пользу
Совместно с основателем ресторанных сетей «Чайхона №1» и Burger Heroes, Алексеем Васильчуком, Гарик Харламов запускает совместный проект — они планируют продавать хот-доги. Но зная креативность Харламова и бизнес хватку Васильчука, можно быть уверенными — это обязательно будет что-то необычное и интересное.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Instagram-истории Ильи Прусикина, на шутку «Гарик, вот ты открываешь "Хот Дог Бульдог", да? А сам похудел на 15 килограммов, да? Ты хочешь, чтобы все стали жирными, а ты среди них ходил такой худой?», Гарик легко нашелся, что ответить. «Нет, просто мои хот-доги такие, от которых начинаешь худеть!», —заверил шоумен.
Дела артиста, похоже, и правда идут на лад: подписчики Ильича, после просмотра сторис, отметили и заметно посвежевшего Харламова. Более того, ему уже давно приписывают роман с коллегой по цеху Катериной Ковальчук, в которой видят большое сходство со второй женой шоумена.
Напомним, что Гарик Харламов был женат дважды. Первой его женой стала работница столичного ночного клуба Юлия Лещеева. Второй супругой стала актриса Кристина Асмус. В этом браке у Харламова родилась дочь Настя. Но ребенок не скрепил отношения родителей. С Кристиной Гарик развелся после восьми лет брака.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
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