Гарик Харламов сбросил 15 килограмм и начал собственный бизнес: развод пошел ему на пользу

Дела артиста, похоже, и правда идут на лад: подписчики Ильича, после просмотра сторис, отметили и заметно посвежевшего Харламова. Более того, ему уже давно приписывают роман с коллегой по цеху Катериной Ковальчук, в которой видят большое сходство со второй женой шоумена.

Напомним, что Гарик Харламов был женат дважды. Первой его женой стала работница столичного ночного клуба Юлия Лещеева. Второй супругой стала актриса Кристина Асмус. В этом браке у Харламова родилась дочь Настя. Но ребенок не скрепил отношения родителей. С Кристиной Гарик развелся после восьми лет брака.