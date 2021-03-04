Супруг королевы Елизаветы, принц Филипп перенес операцию на сердце. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца. Известно, что у принца Филиппа начались осложнения из-за давних проблем со здоровьем – по этой же причине он был госпитализирован в прошлом месяце.

Сообщается, что операцию принц-консорт перенес хорошо, но ему потребуется несколько дней на реабилитацию. До этого представитель королевской семьи уже провел в стационаре 16 дней.

Ходили слухи о том, что у принца Филиппа обнаружили коронавирус, однако эта информация не была подтверждена. Кроме того, уточняется, что и он, и королева сделали прививку от коронавируса в конце января.

«Герцог Эдинбургский остается в больнице короля Эдуарда VII, где ему оказывают медицинскую помощь», — сообщали ранее.

«Он чувствует себя комфортно и реагирует на лечение, но, предположительно, ему придется оставаться в больнице в течение нескольких дней».

Пока принц чувствует себя хорошо, однако ранее появлялась информация о том, что принцу Гарри рекомендовали вернуться в Британию из США, чтобы попрощаться с дедушкой.